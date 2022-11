‘Hay mercado para todos’, dice RappiCard sobre el banco digital de Banorte

“Hay mercado para todos”, así responde José Antonio Murillo, CEO de RappiCard cuando Forbes México le pregunta por el futuro de la alianza que en 2020 suscribieron con Banorte, institución que recientemente anunció Bineo, su banco digital, como parte de su estrategia de transformación digital en medio del reacomodo que vive el sector bancario ante la aparición de compañías de tecnología financiera, como la propia RappiCard.

Murillo admite que ahora que Banorte tendrá su banco digital “seguramente va a haber puntos donde vamos a competir muy intensamente en beneficio de los clientes”, pero lo tiene claro: el mercado de RappiCard está en las generaciones millennial y centennial, más acostumbradas a los servicios digitales que generaciones anteriores.

“Yo vengo de Banorte, trabajé muchos años ahí, pero hoy tengo el privilegio de probar esta nueva propuesta (de RappiCard) y lo que te diría es que nuestra propuesta sí es genuinamente para clientes jóvenes, nativos digitales y estamos tratando de entender mejor al cliente con información que seguramente no tienen los bancos”, dice el directivo en entrevista en el marco de la entrega de boletos para el Mundial de Qatar a dos de sus clientes.

RappiCard se precia de que con inteligencia artificial y machine learning analiza la información de nuevos clientes para que, por ejemplo, una vez calificados para obtener el crédito, puedan tener un onboarding en solo 2 minutos y transcurrido ese lapso, poder empezar a transaccionar con su tarjeta digital. La tarjeta física llega entre 30 minutos y 3 horas después dependiendo la ubicación del cliente y la zona de cobertura de Rappi.

Y es precisamente este tipo de agilidad en el servicio bancario lo que ha sacudido la industria bancaria. Los bancos tradicionales como Banorte, dice Murillo, “entienden que estamos en un punto de cambio de la industria financiera donde hay que apostar por las nuevas tecnologías, por servir mejor a los clientes y ser parte de ese cambio es mucho mejor a quedarte al margen”.

El directivo de RappiCard asegura que su modelo de operación digital, combinado con atención personalizada se ha reflejado en los niveles de aprobación de los clientes. “Si lo medimos con el Net Promoter Score, que es esta métrica que califica si nos recomendarían con un amigo o familiar, estamos ya arriba de los 80 puntos. Si ves en las encuestas de Banxico, que hacen una estimación similar para la banca tradicional en tarjetahabientes es al menos de 37 puntos, es decir estamos a más del doble y tenemos 2 años”.

RappiCard fue lanzada en México en enero de 2021 y a unos meses de cumplir su segundo año en operación ya suman más de 700,000 tarjetas de crédito emitidas y 4,000 millones de pesos en su portafolio de crédito. “Tenemos más tarjetas colocadas que las que han logrado bancos internacionales establecidos desde hace muchos años”, destaca el CEO.

“Lo que nosotros queremos hacer es darle crédito a quien lo merece y tiene el potencial, darle los montos correctos y eso supone algunas dificultades para una empresa joven, como por ejemplo que no tienes la vertical de débito de la banca tradicional, pero tienes datos poco convencionales que te permiten entender mejor esa voluntad de pago de los clientes”, comparte Murillo.

Para el 40% de los clientes el de RappiCard es su primer crédito en su vida financiera. Además, “70% de nuestros clientes son menores a 35 años, cada vez nos estamos moviendo a gente un poco más grande, que son clientes muy atractivos para nosotros, pero nosotros al ser la primera tarjeta de muchos clientes, es la primera tarjeta que se queda la gente por el resto de su vida”.

Se le pregunta a Murillo si dentro de RappiCard han notado un mayor uso del crédito en medio de la alta inflación y el contexto económico global adverso, a lo que responde: “me es difícil distinguir, pero antes yo no tenía tantas alianzas comerciales. Al inicio del año no tenía ninguna, y hoy tengo más alianzas que competidores claros y muchas alianzas para meses sin intereses”, lo cual podría ser un reflejo de que la gente está recurriendo a las compras con crédito para solventar sus gastos diarios.

También se le consulta si, en medio de este clima económico, subirán sus comisiones, a lo que el CEO de RappiCard ataja: “nosotros no cobramos anualidad y no la estamos pensando cobrar. No pensamos subir comisiones, no estamos previendo aumentar tasas en el corto plazo. El problema con el incremento de tasas es que encareces el producto y la gente consume menos el crédito y hace más difícil la tasa de repago. Yo prefiero tener un negocio sustentable en el tiempo, que algo que termine ahogando a los clientes”.

José Antonio Murillo está convencido de que “si la gente no tiene acceso al crédito es difícil traer el ingreso del mañana al presente y yo creo que ese es el problema más grande que tiene el país, poca gente tiene acceso al crédito, es poco crédito, se lo dan caro y con un mal servicio, y eso es por lo que estamos peleando nosotros”.

“Probablemente el 80% de la población está limitada a los servicios financieros establecidos. Hay una oportunidad enorme de crecer, de bancarizar y formalizar las finanzas en este país. Yo creo que hasta este momento un lastre que hemos tenido como país es esa baja penetración de la banca en la población.

“Y tampoco es que la gente no se estuviera financiando, sino que iba por opciones extremadamente caras y malas. Hoy ocurre un cambio que va a ser un reacomodo en la industria, al final del día va a ser para tener una industria más robusta, que dé más acceso a mejores créditos, con mejores precios, con un beneficio claro para el consumidor”, cierra el directivo de RappiCard.

