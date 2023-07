Banorte aplaza su entrada a la guerra de los bancos digitales hasta 2024

En medio del surgimiento de bancos digitales en México, Grupo Financiero Banorte aplazará el lanzamiento del suyo hasta 2024, a fin de definir los productos que incorporaran a su aplicación, además de pulir su plan de negocios.

De acuerdo con el director general de la institución financiera, Marcos Ramírez, el inicio de operaciones de Bineo ya no depende de cosas técnicas, sino de cuestiones estratégicas de ellos, es decir, precisar en cuáles segmentos se van a enfocar.

“Es un nuevo banco lo que estamos haciendo, todo tiene que correr por todos lados, tenemos que correr todas las pruebas, no puede salir nada mal; tienes que hacer lo que se llama Fridens and family… eso lo estamos haciendo, ahora ya es más de 2 factores: de decidir con cuántos productos queremos salir, porque cuanto más queramos salir, más nos vamos a tardar y un poco la estrategia de cuándo”, precisó.

Lee: El nuevo banco digital de Banorte ya tiene director, viene del mundo fintech

En conferencia de prensa por sus resultados financieros, el banquero indicó que las autoridades, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, se han “fajado” con ellos porque son muchas pruebas las necesarias para comenzar operaciones.

“A principios del próximo año va a salir el banco (Bineo) en tiempo y forma, de hecho, ya no depende de las autoridades tanto, más bien depende de nosotros y ya estamos viendo la parte estratégica de qué el producto, mercadotecnia, enfoque y todo esto”, detalló.

Sin embargo, Marcos Ramírez adelantó que uno de los objetivos del grupo financiero es que su nuevo banco digital no sea monoproducto, por lo que iniciaría en 2024 con más de un servicio dentro de su plataforma.

No obstante, Banorte no es el único banco que ha apostado a la creación de pares digitales en México para competir con las fintech, ya que también están Hey de Banregio, Now de Invex, Billú de Afirme y Santander lanzará Openbank también en 2024.

Mira: Santander se aleja de Banorte y Citibanamex; se afianza en el segundo lugar entre bancos

Ante este panorama, Marcos Ramírez consideró que la competencia siempre es bienvenida, sobre todo en el sector, ya que uno de los retos en el país es bancarizar a más mexicanos y una sola institución financiera no puede hacerlo.

“Hay 50 bancos en México y vienen bancos extranjeros y vienen con sus ideas, hay uno muy famoso de del sur que está pegando mucho en banca, lo único que pedimos es lo mismo, que esté regulado igual que nosotros”.

En el segundo trimestre del año, las ganancias de Grupo Financiero Banorte crecieron solo 1% respecto al mismo periodo del 2022, al registrar una utilidad neta de 13,088 millones de pesos, según su reporte financiero.

Mientras, su cartera de crédito alcanzó los 966,459 millones de pesos, con un crecimiento de 12% año contra año, donde el segmento de consumo, que refleja el financiamiento a los hogares mexicanos, ascendió a 402,201 millones de pesos, un avance de 19%,.

Tan solo el crédito hipotecario presentó un incremento anual de 16%, al ascender a 241,444 millones de pesos; el automotriz subió 33% a 38,362 millones de pesos, el de tarjeta de crédito se ubicó en 48,974 millones de pesos aumentando 19% y de nómina llegó a 73,422 millones de pesos con un incremento de 19%.

También te puede interesar: ¿Cuánto durará el superpeso? Esto dice Banorte

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado