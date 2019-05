Hay programas para mejorar la calidad del aire ignorados desde hace dos décadas: experto

La contingencia ambiental atmosférica “extraordinaria” que afecta a la Ciudad de México desde el viernes pasado es producto de una serie de problemas ambientales globales y que afectan a todas las ciudades del mundo, coinciden autoridades capitalinas y especialistas en el tema.

Una de las justificaciones de la tardía respuesta de la actual administración capitalina a la situación de la Ciudad, es que no existen protocolos de actuación ante una contingencia por partículas menores a 2.5 micrometros, las cuales provienen principalmente de la industria metalúrgica, caminos no pavimentados y la generación de energía eléctrica además de la industria automotriz.

En efecto, el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México actualizado en diciembre de 2016 establece que se declara la activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) en la Fase que corresponda, conforme a las mediciones de ozono o PM10 reportados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT).

Sin embargo, existen diversos protocolos y medidas presentadas tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales elaborados por organismos sociales para mejorar la calidad del aire presentados desde hace varios años mismos que han sido ignorados por las autoridades.

En una conferencia de prensa organizada por autoridades capitalinas para plantear la problemática que vive la capital del país, Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México, advirtió que existen este tipo de iniciativas desde hace más de dos décadas.

“Ha habido estudios muy serios, muy profundos, muy sofisticados durante por lo menos 2 décadas, algunos de mucho tiempo atrás sobre la calidad del aire en la Ciudad de México, los fenómenos que determinan la distribución y abundancia de los contaminantes, sus fuentes, sus orígenes, etcétera”, afirmó Fernández.

Entre las aportaciones que se han hecho en los últimos años está la Propuesta de Actuación Inmediata para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Megalópolis , presentado en 2016, entregada al gobierno de Miguel Ángel Mancera y elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo, Conservación Internacional, CTS Embarq México, el Instituto Politécnico Nacional, ITDP y otros organismos.

El programa incluye el fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de aire y la creación mecanismos robustos de análisis, monitoreo y seguimiento de las emisiones, la creación de instrumentos económicos tanto para financiar de manera sostenible el programa ambiental como para incidir en la modificación de conductas sociales y el establecimiento de mecanismos de vinculación metropolitana.

Asimismo presenta un programa integral de gestión vehicular, que incluye el establecimiento de limites más estrictos de emisión contaminantes en la caracterización de hologramas de manera conjunta con las entidades de la Megalópolis.

Otro aspecto importante de las recomendaciones emitidas en 2016 por este grupo multidisciplinario son las enfocadas en la gestión ambiental del transporte de carga y las fuentes fijas.

“Es una pena constatar que muchas de las medidas que se propusieron en el 2016 no se ejecutaron y yo creo que fundamentalmente ha sido por dos razones, en primer lugar no había la suficiente voluntad política para tomar decisiones, alguna de las cuales seguramente no van a ser populares; y el otro elemento es que en mi opinión tenemos que generar mecanismos de financiamiento para invertir en aquellas medidas que nos van a ayudar a solucionar de fondo el problema de la contaminación de la Ciudad de México”, señaló el especialista.

