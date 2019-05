Nuevas medidas para evitar contaminación en CDMX, incluirá a automóviles

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la próxima semana se darán a conocer nuevas medidas en la política de Calidad del Aire de la Ciudad de México y zona Metropolitana y no descartó que se amplíe las medidas del programa Hoy No Circula.

En una conferencia de prensa en el que se informó acerca de las condiciones de la calidad del aire, en donde se confirmó que se mantienen la “contingencia extraordinaria”, Sheinbaum Pardo señaló que alrededor del 7 y 10% de los vehículos que circulan en el Valle de México tienen el holograma 1 y 2.

El Programa Hoy No Circula vincula los automóviles a los niveles de emisiones y establece que los vehículos con el holograma 1 no circula un día a la semana y dos sábados al mes, el marcado con el número 2 no circula un día a la semana y todos los sábados.

“Por eso decimos que vamos a revisar y presentar un nuevo programa de contingencia y las principales medidas de reducción de contaminantes la próxima semana”, respondió la jefa de gobierno luego de ser cuestionada respecto a qué tanto contribuye el Hoy No Circula a la disminución de contaminantes en la capital del país.

Aunque se negó a dar mas detalles de las medidas que se anunciarán el próximo miércoles, dijo que estarán integradas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), científicos y sector privado.

¿Por qué la lluvia no disperso la contaminación?

La precipitación de lluvia y granizo en diversas zonas de la Ciudad de México el miércoles por la tarde no contribuyó a la disminución de los contaminantes y la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por partículas PM2.5 y Ozono se mantiene, anunció la CAME esta mañana.

Graciela Raga, directora del departamento de Ciencias Atmosféricas, en el Centro de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM; detalló que esto se debe a un fenómeno de alta presión atmosférica que no favorece la generación de vientos intensos en la zona lo que evita que se dispersen dichas partículas.

