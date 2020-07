Hora de entrar en la realidad virtual

Por David Bernardo*

Viajar ya no es tan normal, por trabajo se ha reducido sustancialmente y no podemos ir de vacaciones al extranjero. Estamos en oficinas y miles de millones de personas han estado en confinamiento en pequeños espacios. Queremos irnos, pero no podemos. Pero, si percibimos el mundo a través de los sentidos, ¿qué tal si los engañamos? Podemos hacer yoga en una nube o nadar con un tiburón en nuestra habitación a través de la realidad virtual.

La realidad virtual ha tenido varios falsos comienzos, pero parece que ahora sí es para quedarse y crecer. En 1995 Nintendo ya había lanzado Virtual Boy, sin éxito. La tecnología no estaba lista, cascos pesados ​​y caros que mareaban a cualquiera después de 15 minutos, falta de contenido y estándares. Pero la situación ha cambiado. El Oculus Quest, el casco de realidad virtual de Facebook ayudó mucho a mi cuarentena.

La tecnología no es perfecta, pero está mucho mejor y ya hay mucho mejor contenido. Desde juegos y experiencias interactivas, hasta algo que me sorprendió mucho, las aplicaciones del ejercicio físico. Reemplacé mis clases de boxeo real y mi maestro de yoga con versiones virtuales y pasé varias horas meditando en otras galaxias. En lugar de hacer llamadas de WhatsApp a mi padre, pudimos jugar ping-pong entre Lisboa y Ciudad de México mientras platicábamos, y jugué squash espacial con personas de todo el mundo.

Los precios comienzan a ser accesibles, desde 2,500 pesos por un casco. Por supuesto, sigue siendo un producto de nicho con poca penetración, pero la demanda está comenzando a aumentar, el Oculus Quest estuvo agotado en la mayor parte del primer semestre a nivel mundial y ya ha vendido más de US $100 millones sólo en aplicaciones. Todavía faltan algunos pasos, como reducir aún más el tamaño de los cascos, un buen reconocimiento del cuerpo e incluir otros sentidos como el tacto y el olfato, pero si agregamos el hecho de que tenemos el impulso de grandes empresas como Facebook y Apple (que lanzarán los primeros productos en el área), la ecuación parece estar casi completa.

¿El hecho de que sea un nicho justifica que sea demasiado temprano para que las empresas entren? No tanto. Hay situaciones en las que ya tiene sentido, aún más en esta “nueva normalidad”. En aplicaciones donde un casco puede ser utilizado por varias personas, evite los viajes de trabajo y mejore las experiencias de ventas, las industrias como el comercio minorista, la educación, las ferias y exposiciones ya pueden comenzar a rentabilizar esta tecnología.

Por ejemplo, podemos transformar cualquier tienda de pueblo de 20m2 en una tienda departamental, en lugar de tener un solo modelo de refrigerador, tenemos 50 modelos virtuales en tamaño real y sin necesitar de inventario. Desde el momento en que el cliente realiza el pedido, el refrigerador llega a su hogar dentro de las siguientes 24 horas a través de los canales normales de comercio electrónico. El siguiente nivel de omnicanalidad.

El lanzamiento de productos o ferias en las que reducimos los costos de viaje, podemos medir la interacción con el comprador y personalizarlo, reducir el costo de los stands y aumentar el alcance y la duración de los eventos también tienen todo el sentido.

¿Por qué la mayoría de las empresas aún no invierten en estas soluciones si son buenas? Hay todo tipo de argumentos… Los mismos que usaban cuando pensaban que el comercio electrónico era una moda, los mismos que los llevaron a no estar preparados para la digitalización, lo que en esta cuarentena selló la muerte de muchas empresas (en algunos casos aún para llegar en el próximo periodo).

La realidad virtual llegó para quedarse. Es necesario usar la creatividad, pero esperamos que esta vez la mayoría de las empresas lleguen a esta fiesta antes de que esté llena y ya no puedan participar.

David Bernardo es socio litseadventures.com y profesor de comercio electrónico y marketing digital en ebusinessacademy.com.mx y Nova SBE de Portugal.*

