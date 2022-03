HSBC está hecho para México, queremos ser el banco donde todos quieran estar: CEO

Para el director de HSBC México, Jorge Arce, el banco está hecho para países como México y hay muchas oportunidades para crecer; por una parte, con la venta de Banamex serán la única institución verdaderamente global operando el territorio nacional y por otra, está abierto a la economía mundial, por lo que trabajarán para ser el banco donde todos quieran estar.

En entrevista previa a la 85 Convención Bancaria, el directivo asegura que la pandemia les dio una oportunidad única para escuchar a sus clientes, por lo que ahora están mucho más enfocados en lo que necesitan, invirtiendo en tecnología más que nunca, en mejorar la experiencia y no solo en vender productos, servicios o prestar dinero.

“México es una gran área para crecer, en lo que estamos enfocados es en crecer orgánicamente porque tenemos mucho que ofrecer, pero además México tiene mucho que ofrecer, HSBC está hecho para darles servicio a clientes en países y a países como México”, afirma el banquero a Forbes México.

Y es que, destaca, es un país abierto totalmente a la economía global, con cadenas productivas que se van a acelerar, con un banco central que es un baluarte global, una moneda líquida donde la gente invierte, además de una economía profunda y es estable, en resumen, un país de “deveras”.

Lee: México le encanta a Santander y va por población de menos recursos

Arce comenta que México es un gran lugar para un banco como HSCB, para invertir en la parte minorista, en la cual está creciendo la penetración bancaria, el nivel de ahorros, de crédito para comprar muy prudente, ya que si algo les enseñó la pandemia es que el mexicano es muy prudente con el uso del crédito.

En este sentido, expone que el modelo universal del banco que tienen es único, porque utilizan la banca minorista para servir a los clientes mayoristas, ya sean sus empleados de nómina, a la par de que tienen un ecosistema muy valioso en la cual ayudan a sus clientes globales que vienen a operar, desde las grandes multinacionales con pagos, préstamos, cobros, en su comercio internacional, emisiones de deuda.

“HSBC está en una posición única en un país como México, es un banco universal, es el más global, es el único, realmente, que va a quedar operando en México cuando se complete la venta de Banamex, entonces eso nos da una posición única para servir a nuestros clientes globales y servir a sus clientes de retail”, destaca su director.

El directivo comenta que también ve oportunidades entre los clientes normales ya que hay una mayor penetración bancaria, debido a que la parte economía informal se hace formal a pasos agigantados, por lo que tienen una banca privada robusta en la cual pueden ayudar a los clientes de invertir su dinero.

Por lo que en un mediano plazo esperan ser un banco líder en términos de atender a clientes globales operando en México y los mexicanos que operan fuera, dar servicio a las pequeñas y medianas industrias, especialmente a las que quieren acceder a los mercados internacionales y vender en el extranjero.

“Queremos ser el banco número uno en cambios, en comercio internacional, darle una experiencia de cliente a los de banca mayorista y minorista sin igual, transparente, fácil, intuitiva, que cuando entres a nuestra aplicación móvil, puedes hacer gran mayoría de las cosas, vamos a ser, no el más grande, pero sí el banco del que todo el mundo quiere ser cliente, de nosotros, porque somos buenos”, asegura.

Lee: La banca del futuro, el siguiente paso de BBVA México: Eduardo Osuna

AIFA, Tren Maya y Dos Bocas no son suficientes

Jorge Arce dice sin duda que México es un país de deveras, con una parte exportadora de agricultura que antes no tenía, un turismo que revivió durísimo, así como una la industria exportadora que podría exportar más, pero le hace faltan los microchips; sin embargo, para que crezca más se necesitan mayores niveles de inversión.

“A lo mejor el país en su totalidad no crece a la velocidad que creíamos, pero hay regiones del país que están creciendo a niveles mucho más que China, mucho más que Asia, hay partes en el norte, en el Bajío, en Quintana Roo que están creciendo rápidamente. Vemos oportunidades en México por el nearshoring, por ejemplo, en la cual empresas globales o cadenas productivas están viendo incrementar su capacidad en México”, explica.

Por lo que, sin bien no les preocupa mucho que no esté creciendo a niveles más acelerados, aun hace falta inversión, tanto pública como privada y en grandes proyectos; pero mientras no se conozca cómo será la reforma eléctrica será difícil que crezca, asegura.

“Sí, hay tres proyectos importantes, pero no son suficientes para mover un monstruo de estos, necesitamos mucha más inversión privada, con envergadura y muchos de estos proyectos solo se da por naturaleza en el sector energético; mientras no tengamos una respuesta en cómo va a ser la nueva regulación eléctrica de México, no se va a poder invertir, porque nadie invierte en algo que no sabe cuáles van a hacer las reglas del juego en un futuro”, considera.

Lee: No todo será dinero; Citi considerará estos aspectos para vender Banamex

No obstante, dijo que tienen confianza en el proceso democrático y legislativo del país, así como que los legisladores saben lo que tienen que hacer: tener una industria el eléctrica que dé energía limpia, renovable, a buen costo y con accesibilidad en todos lados.

“Sin eso México no va a poder competir, no importa que estemos a lado de Estados Unidos, tengamos tratados de libre comercio, que el peso es la gran moneda de los mercados emergentes y el Banco de México sea independiente sólido y fuerte, necesitamos esa energía. Sabemos que los legisladores y el poder Ejecutivo lo saben, eventualmente, vamos a tener una buena una buena reforma sin duda alguna”, confía.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información