México le encanta a Santander y va por población de menos recursos

El director general de Santander, Héctor Grisi Checa, lo dice sin titubear: el mercado mexicano le “encanta” al banco. De hecho, el país es uno de sus principales mercados del banco a nivel mundial y lo ve lleno de oportunidades, por lo que en su siguiente paso será ampliar su base clientes hacia los niveles económicos de menores ingresos, ya sea ofreciéndoles su primera tarjeta de crédito o hipotecas más accesibles.

Previo a la 85 Convención Bancaria, el directivo dice a Forbes México que la institución realmente ve al país dentro de su core de negocios, pues ha tenido un muy buen desarrollo y crecimiento, y hay una estrategia de largo plazo, en la cual cada año invierten más dinero; incluso, solo en 2022 destinarán 12,000 millones de pesos.

“El mercado mexicano a Santander le encanta, es un mercado que vemos de largo plazo y hoy estamos cambiando un poquito el esquema, estábamos metidos mucho en la parte de Select, en la parte de alta, los primeros tres niveles A,B y C. De repente nos encontramos que tenemos una gran cantidad de gente C, D E que no estábamos atendiendo como se merecían, entonces estamos saliendo con una nueva gama de productos”, afirma en entrevista.

Para el banquero, la gente se está dando cuenta que acceder al sistema financiero tiene muchas ventajas y está pasando de ver a los bancos como una cosa que estaba fuera de su alcance a algo mucho más normal y natural.

En este sentido, indica que con su nueva tarjeta de crédito LikeU, Santander busca llegar justamente a estos sectores, ofreciéndoles su primer plástico, con el objetivo de ampliar su base de clientes entre esta parte de la población mexicana; pero este fue solo el primer paso, ya que lanzarán una oferta para que también puedan acceder a un crédito para comprar una casa.

“Vamos a salir con una hipoteca también muy agresiva para ese segmento, tenemos una que es la Hipoteca Plus que va para el segmento más alto de la población, luego tenemos la Hipoteca Free que va al sector medio y ahora vamos a salir con una hipoteca mucho más es popular, a segmentos masivos”, adelanta.

Grisi Checa cree que una hipoteca realmente cambia la vida de una persona y es algo básico; no obstante, México tiene una particularidad, pues mientras en otros países esta cartera representa del 50 al 60% de todos los portafolios de crédito, en el país solo es el 20 o 22% y no todos las instituciones atacan el segmento.

“La gente se está dado cuenta que puede acceder a una vivienda y le damos un crédito a 15 o 20 años a tasa fija, que no se tiene que preocupar por lo que sucede en la economía, que mientras tenga un trabajo y se sienta cómodo en esa parte (puede pagarla); por eso es importante dar certeza a la gente que va a tener un trabajo de largo plazo, se avientan por un hipoteca y la verdad es que les cambias la vida. (…) Estamos viendo segmentos donde la gente gana de entre 10 y 12 mil pesos, que es una parte de la banca donde pocos bancos se han metido”.

No nos vamos a volver 100% digitales: Santander

Tras la aparición de decenas de empresas fintech, Héctor Grisi considera este tipo de compañías no son un enemigo, pero los bancos tienen mucho que cambiar, adaptarse al nuevo entorno y ver lo que sucede en el mercado, ya que los comportamientos de los clientes han cambiado.

“Cuando la gente prefiere al dentista que a una sucursal estás en problemas, entonces es cuando te tienes que dar cuenta que tienes que cambiar, pero al final esto no va ser blanco o negro, no nos vamos a volver 100% digitales, vamos a tener un formato 100% digital, pero tenemos que tener una atención omnicanal, en el que hay gente que le sigue gustando ir a los sucursal”, indica.

En este sentido, el director de Santander México detalla que en la actualidad más del 50% de las transacciones que realiza la institución son virtuales y tienen más de 7 millones de clientes digitales, de los cuales 5.7 millones de ellos operan al menos una vez desde estos canales.

“A las fintech nosotros no las vemos como enemigo, al contrario, con muchas de ellas estamos trabajando, creando soluciones y también importante es tener un piso parejo con ellas, sean igualmente reguladas como estamos nosotros”.

Pero al mismo tiempo, agrega, Santander está cambiando la manera de hacer las cosas y ha trabajado en focos group con clientes para ver exactamente qué es lo que quieren y lanzar productos que atiendan sus necesidades.

Mientras, el banco está reconfigurando sus sucursales, ya que en el país hay diferentes Méxicos y diferentes mercados, por lo que, por un lado, seguirán apostando y abriendo más Work Café y sucursales Select, pero por otro lado, también abrirán más Tuiios en las partes más marginadas, donde ofrecerán educación financiera y solo tienen un cajero automático.

“Vamos a estar abriendo sucursales y vamos a estar cerrando en los lugares donde ya realmente no se necesitan, creo que abriremos 30 o 40 sucursales al año y cerraremos unas 10 o 15; neto, deberíamos crecer unas 15 sucursales al año”, estima Grisi Checa.

