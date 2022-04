INE da 3 horas a Sheinbaum y 17 funcionarios más para bajar 49 tuits sobre revocación

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó un plazo de 3 horas para que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y 17 funcionarios públicos bajen 49 publicaciones que hicieron en redes sociales sobre el mitin donde promocionaron la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El órgano electoral, responsable de organizar y difundir la consulta de revocación de mandato programado para este domingo 10 de abril, pidió a los funcionarios que se conduzcan de acuerdo con lo que establecer la Constitución y la ley para no intervenir en este ejercicio y cumplan con el principio de neutralidad e imparcialidad para no influir en la opinión de la ciudadanía.

Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE vigilará si los funcionarios cumplen con la medida, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunciará sobre si las partes cumplieron o no con lo dictado por el órgano electoral.

El consejero Ciro Murayama señaló que está es la vigésima sexta medida cautelar dictada contra servidores públicos del gobierno federal y de la Ciudad de México para que dejen de promocionar el proceso de revocación de revocación de mandatado. Además lamentó que a unas horas de que se lleve acabo este ejercicio, las autoridades electorales destinen sus esfuerzos para evitar que se rompa la legalidad.

“Estamos ante un cúmulo de violaciones al marco constitucional, legal. Ya es la vigésimo sexta medida cautelar destinada a servidores públicos del gobierno federal y de la Ciudad de México para que cumplan con la ley. Creo que este proceso estará marcado por la violación sistemática de la Constitución por parte del gobierno y sus funcionarios”, comentó el consejero.

La consejera Claudia Zavala mencionó que algunos servidores públicos retan lo que se establece en la Constitución al promocionar la revocación de mandato, cuando saben que esto no lo pueden hacer, por que dijo que se ponen en riesgo los principios democráticos.

“Es muy preocupante que en el Estado de derecho los servidores públicos, con plena conciencia que se ha dicho por las autoridades qué no se debe hacer, se está retando de esa forma, porque no se están retando a una autoridad, lo que se están retando son los postulados democráticos que tenemos en nuestra Constitución”, mencionó. 80 mil personas en el Monumento a la Revolución todas al unísono #SíALaReformaEléctrica del Presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/lokHw5SiP9— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2022

Mientras, la consejera Adriana Favela señaló que el evento del miércoles pasado en el Monumento a la Revolución en el que Morena defendió la ley eléctrica impulsada por el presidente López Obrador tiene las características de un cierre de campaña como si hubiera una contienda electoral, cuando es una proceso de revocación de mandato.

En sesión extraordinaria de la Comisión, señaló que la medida cautelar es a 19 personas, 18 son servidores públicos, como Claudia Sheinbaum, secretarios de estado, alcaldes y el presidente de Morena, Mario Delgado.

“Sí es cierto se habló de la reforma energética, pero lo que sí es preocupante es lo que se dice de manera específica de la revocación de mandato. No se aludió de manera expresa, pero se dijo que el INE no tolera la consulta popular, que es revocación de mandato, y preguntan ‘¿qué pasará el próximo domingo?’ y pues ‘obviamente el pueblo va a acompañar al presidente de la República’ y que ‘el presidente no está solo’. Aquí es claro esta referencia al proceso de revocación de mandato”, dijo.

