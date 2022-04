PAN denuncia a Sheinbaum por mitin de revocación de mandato

Diputados del PAN presentaron una denuncia contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el mitin masivo que realizó en el Monumento a la Revolución para promocionar la consulta de revocación de mandato a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los panistas explicaron que la denuncia fue por violar la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Constitución, que prohíbe a funcionarios públicos hagan proselitismo y utilicen recursos públicos para promocionar la imagen del mandatario federal.

El diputado Santiago Torreblanca recordó que el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales establece que quien use recursos públicos en un proceso electoral para promover la figura propia o de un aspirante o funcionario, será sancionado con una pena de hasta 9 años de prisión.

Lee: INE obliga a Sheinbaum bajar publicaciones de redes sociales; ella impugnará

“Los recursos públicos no sólo es el dinero, son sus funcionarios y su tiempo, no es justo que obliguen a los funcionarios públicos a asistir a actos proselitistas, no es justo que el dinero de todas y todas se use para enaltecer la figura ni de Claudia Sheinbaum, ni del Presidente de la República”, dijo el legislador federal.

Mientras, la diputada Mariana Gómez del Campo reclamó que en lugar de que Claudia Sheinbaum gobierne la Ciudad de México promociona el proceso de revocación de mandato, lo que ha provocado que en varias ocasiones el Instituto Nacional Electoral (INE) le pida que baje de sus redes sociales mensajes que impulsan este ejercicio de participación ciudadana.

“Vamos y queremos que la Fiscalía General de la República llegue hasta las últimas consecuencias. Que se cumpla la ley en esta Ciudad y en este país debiera ser una prioridad de todas y de todos los mexicanos. Basta de impunidad”, expresó.

El pasado 6 de abril, la jefa de Gobierno encabezó un mitin que originalmente era para respaldar la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pero los asistentes también llamaron a los ciudadanos a participar en la consulta de revocación de mandato, que se realizará este domingo.

En el evento en el Monumento a la Revolución, la mandataria dijo —en horas de trabajo— que el presidente López Obrador “no lo van a vencer las calumnias”, ya que “tiene un pueblo que lo acompaña”.

