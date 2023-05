INE ordena a Movimiento Ciudadano bajar su spot ‘Con el PRI ni a la esquina’

Por ser presuntamente calumnioso, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Movimiento Ciudadano (MC) retirar el spot en el que afirma que el PRI tiene un pacto con Morena para las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.

El video difundido en redes sociales fue denunciado por el PRI, pues el partido encabezado por Alejandro Moreno consideró que de este promocional se desprende contenido calumnioso para dañar su imagen y reputación.

Hace tiempo que lo decimos y seguiremos diciéndolo: con el PRI de Alito Moreno ni a la esquina. No sólo nos dividen las ideas; peor: nos repelen sus prácticas. Hoy quedó más que demostrado. pic.twitter.com/MEuXcS0mNf — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 23, 2023

Aunque el proyecto proponía declarar improcedente la medida cautelar solicitada, ya que un análisis al spot consideró que no hay elementos constitutivos de calumnias, pues las expresiones y elementos visuales de aparecen no implican la imputación de un hecho o delito falso, sino que es una postura crítica de MC.

Sin embargo, dos de los tres consejeros que conforman la Comisión, Rita Bell López y Jorge Montaño, señalaron que el video en el que el diputado Salomón Chertorivski dice que “con el PRI ni a la esquina” podría contener mensajes calumniosos e infracciones relacionados con las contiendas en curso en el Estado de México y Coahuila.

“Dentro del estudio que realizó me parece que sí hay una imputación de hechos falsos, puesto que bajo una óptica preliminar se podría acreditar la calumnia, porque en estas frases de ‘ya verán que Morena ganará en el Estado de México y dejarán que el PRI gane en Coahuila’ me parece que no cuenta con elementos mínimos de veracidad. Esto genera un elemento estigmatizante, que puede constituirse en una calumnia”, dijo la consejera Rita Bell López.

En tanto, el consejero Jorge Montaño, dijo que la expresión “siempre hace trampa” podría llegar a constituir una difamación.

“Es cierto que esta libertad de expresión no es absoluta; entonces, yo creo que esa afirmación de ‘siempre’ me lleva a una reflexión especifica de esto, sin entrar al fondo, sí podría considerarse un tema de difamación, calumnioso”, argumentó el consejero.

Mientras, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, enfatizó que el spot de MC es parte de la pauta ordinaria del partido, por lo que no se están transmitiendo ni el Estado de México ni en Coahuila, sino sólo en la Ciudad de México. Además, comentó que lo que se menciona en el video es parte del debate público; por ello, votó en contra de la propuesta de los otros dos consejeros de retirar el spot.

