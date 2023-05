En un par de meses decido si soy candidato presidencial o me voy al futbol: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, afirmó que en un par de meses decidirá si se convierte en candidato presidencial para la elección de 2024 o mejor se dedica al negocio del futbol.

“En un par de meses tomaré mi decisión y si la decisión es entrarle, le voy a entrar; si no es entrarle, me voy a entrar al futbol”, declaró en la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2023, organizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

“Mi carta de presentación será la de un estado que es más seguro, productivo y justo de lo que recibimos hace seis años”, expresó gobernador emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Siempre he dicho que para hablar planes a futuro y tener una aspiración, tienes que haber demostrado en el lugar donde gobernaste que lo hiciste bien, si no lo haces, me parece que es un despropósito buscar otro cargo de elección popular”, apuntó el exalcalde de Guadalajara y también de Tlajomulco de Zúñiga.

Alfaro narró que en 2021 se convirtió en el primer gobernador en la historia política reciente de Jalisco cuyo partido ganó la elección intermedia, afirmó.

“Desde la alternancia en 1995, nunca un gobernador de Jalisco había ganado la elección intermedia, es decir ganar el Congreso local y ganar Guadalajara, que es la capital”, manifestó.

“Tuve la elección intermedia y fui el primer gobernador que ganó el partido en el que participó (Movimiento Ciudadanon) por un amplio margen la elección de 2021 y para mí fue la primera prueba superada”, recordó el gobernador de Jalisco.

Alfaro dijo que espera tener a Jalisco en condiciones óptimas y con un plan de implementación para el cierre de si administración y a partir de eso podrá tomar una decisión sobre su futuro.

“No será en función de una ambición personal, no ando buscando chamba, no ando buscando ni ser embajador y no voy a negociar embajadas, no voy aceptar ser senador ni diputado, así como no estoy buscando hueso en el Congreso”, expresó.

El mandatario afirmó que está listo para emprender otra faceta en su vida profesional, pero debe estar listo por si le toca “entrarle”.

“Si soy candidato a algo será candidato a la Presidencia de México, si soy candidato a la Presidencia será en un proyecto que me haga sentido, lógica y me haga sentir parte de él. Hoy desafortunadamente no veo un proyecto en esos términos y hay tiempo de construir”, añadió Alfaro. “No hay elección fácil, pero tampoco hay elección imposible”.

