INE retira candidatura a Félix Salgado a gubernatura de Guerrero

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelarle a Félix Salgado su registro como candidato a gobernador en Guerrero por Morena, pues no entregó su informe de ingresos y gastos de precampaña.

La consejera Adriana Favela comentó que Morena parte de la postura de que no existió precampañas en Guerrero para la determinación de las distintas candidaturas a cargos de elección popular.

Dijo que lo anterior tiene consecuencias, como que el partido no haya registrado en el Sistema Nacional a las personas que estarían contendiendo por una candidatura y que, a su vez, estas al no tener la calidad de precandidatos, no presentaran un informe de precampaña.

Señaló que no es factible que los partidos sigan negando que no hacen precampaña. Explicó que cualquier partido político que registre una candidatura, necesariamente pasó por un registro de selección “llamase como sea”, por lo que las personas que participaron en el proceso, deberían presentar un informe de precampaña.

“Cualquier persona que aspira a una candidatura tiene que presentar un informe de precampaña (…) Si el partido político asume que no tiene precampaña y no da acceso a los sistemas, pues de alguna manera las personas que tiene una aspiración tampoco logran rendir el informe”, dijo la consejera Adriana Favela.

Comentó que la Unidad Técnica de Fiscalización encontró mensajes tanto en la vía pública como en redes sociales que pudieran tener un contenido de precampaña electoral.

El INE también avaló retirarle su derecho para registrarse como candidato a diputado local por Acapulco a Yair García Delgado; así como a los exaspirantes a la candidatura de Guerrero por Morena a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo.

Mientras, el consejero Uuc-kib Espadas señaló que es “una verbalización engañosa en las normas de Morena”, aunque dijo que la sanción sobre cancelar candidatura es desproporcional. Mencionó que si bien la sanción se deriva de la ley electoral, dijo que está en juego no sólo el derecho del partido político, sino de los votados y de los votantes.

“No es un acto justiciero en el que el INE hace blandir la cuchilla en donde a otros jueces les ha temblado la mano. No se trata que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta”, dijo.

Ante este aprobación, el morenista puede interponer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC).

La impugnación la podrá presentar dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento el acto o resolución impugnado.