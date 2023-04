Inflación frena crecimiento de Walmart de México; ¿qué dejó de comprar la gente?

A pesar de que las ventas de Walmart en México aumentaron un 10% en los primeros tres meses de 2023, hasta los 170,902 millones de pesos, los niveles altos de inflación afectaron el crecimiento de la compañía, ya que la gente está priorizando la compra de productos de primera necesidad, con afectaciones a sus ventas de categorías discrecionales.

De acuerdo con el director general de la compañía, Guilherme Loureiro, la inflación empieza a tener una tendencia a la baja, aunque la de alimentos continúa en niveles altos, por lo tanto, sus clientes continuaron adaptando sus hábitos de compra para poder comprar una canasta completa.

En este sentido, expuso que entre enero y marzo pasados, sus formatos de Walmart y Walmart Express mostraron un crecimiento menor, dado que las categorías de mercancías generales se desaceleraron, producto de que las personas están priorizando la compra de productos de primera necesidad.

Incluso, Loureiro comentó que no lograron crecer por arriba de los mercados de autoservicio y clubes medidos por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de 30 puntos base, algo que no pasaba desde su salida del organismo, por lo que no están contentos con este resultado.

“Sabemos que la inflación impacta la cartera de nuestros clientes y continuaremos ofreciendo los mejores precios para ayudar a nuestros clientes a poder acceder a una canasta completa”, aseguró el directivo.

En este sentido, consideró que esto puede tener un impacto en el crecimiento de las ventas a corto plazo contra el mercado, sin embargo, cuando ven el aumento en términos de volumen, el de Walmart está en línea con el mercado extendido medido por Nielsen en los primeros dos meses del año.

“La inflación ha impactado el crecimiento de categorías discrecionales, esto impacta nuestro crecimiento en comparación con el mercado, ya que nosotros tenemos una mayor penetración de ventas en esas categorías. Cuando la inflación se normalice, también el consumo se normalizará, permitiéndonos acelerar el crecimiento”, precisó.

Guilherme Loureiro destacó que las ventas a unidades iguales crecieron 8.7% en México; de los formatos que tiene Walmart, Sam’s Club fue el que tuvo el mayor crecimiento y Member’s Mark fue clave para lo anterior, ya que juega un papel importante en la lealtad de los socios, al mismo tiempo que ofrece precios bajos, cuya penetración creció 320 puntos base, alcanzando un máximo histórico de 21.6%.

Mientras, el formato de Bodega continuó mostrando un crecimiento de ventas por encima del promedio, lo cual generó un aumento en la percepción de precios de 50 puntos base y les permitió aumentar la satisfacción de ahorro.

La inflación general en el país se desaceleró en la primera mitad de abril más de lo esperado, ya que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 6.24% a tasa interanual, su nivel más bajo desde octubre de 2021, de acuerdo con cifras divulgadas el lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, también descendió más de lo previsto a 7.75% interanual, su menor nivel desde julio de 2022.

A nivel consolidado, es decir, incluyendo sus operaciones en Centroamérica, las ventas de Walmart México alcanzaron los 206,075 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 9.7% contra el mismo periodo del año pasado.

En estos meses, la utilidad de la cadena de supermercados fue de 11,519 millones de pesos, un avance año contra año de 5.9%; mientras que su flujo operativo llegó a los 22,316 millones de pesos, 7.7% más que en 2022.

