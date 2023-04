Walmart quiere ser la app más grande de servicios financieros en México y este es su plan

En su plan de negocios, la cadena de supermercados Walmart de México tiene un objetivo claro: ser la mayor aplicación de servicios financieros en México. Por eso, la compra de la fintech Trafalgar se vuelve clave, ya que esto le permitirá transformar el ecosistema cerrado de su plataforma Cashi en uno abierto; de hecho, ya alista el lanzamiento de una tarjeta de débito.

En entrevista exclusiva con Forbes México, el vicepresidente senior de Servicios Financieros de la compañía, Marcelino Herrera Vegas, asegura que esta adquisición les permite desarrollar el negocio que tenían en mente, al pasar de una cartera digital que solo funcionaba en su ecosistema, a una app que permita a sus clientes hacer transacciones en otros negocios.

“Ahora podemos pensar en crear ese ecosistema abierto que teníamos pensado, donde el cliente pueda enviar y recibir dinero a través de la red de pagos de SPEI, hacer retiros tanto las cajas de nuestras tiendas y clubes, como también a través de cajeros automáticos, contar con una tarjeta de débito para hacer pagos en cualquier lugar”, afirma.

Lee: Walmart confirma compra de Trafalgar; busca ampliar su negocio de pagos, créditos y remesas

Para Herrera Vegas, la principal ventaja competitiva de Cashi, que ya tiene 5.6 millones de usuarios, es que todo forma parte de una estrategia integral de las soluciones de la cadena, es decir, de su plan omnicanal, donde sus más 2,800 tiendas también posicionan a Walmart en un mejor lugar que sus competidores puramente digitales, con distintos jugadores en ese ecosistema.

El vicepresidente senior de Servicios Financieros dice que si bien muchos hablan de los beneficios de no tener el “brick & mortar”, es decir, infraestructura física, para la firma, todas sus sucursales la ayudan a llegar a donde quiere llegar.

“Muchos competidores pueden contar con un ecosistema digital muy amplio, pero no tienen ese ecosistema brick & mortar con el que Walmart cuenta y donde recibe a 5 millones de clientes todos los días, es una gran ventaja competitiva y donde esa estrategia omnicanal nos puede ayudar a posicionar a Cashi, una vez que tengamos la mejor aplicación de servicios financieros de México, nos ayude a posicionarla como la mayor aplicación de servicios financieros de México”.

Christopher Luna, director de Pagos Digitales de Walmart y de Cashi, explica que esta es una pieza más del ecosistema que están construyendo, donde también está su servicio de telefonía celular Bait, así como sus soluciones de salud, gracias a la flexibilidad que les permite una licencia IFPE (Institución de Fondo de Pago Electrónico) para complementar lo que ya venían haciendo.

En este sentido, destaca que Cashi les permitió no solo les permitió dar acceso a promociones a clientes que no tienen una tarjeta de crédito, también les ayudó a conocerlos más para mejorar su propuesta de valor.

Te puede interesar: Walmart de México invertirá este año 27,100 mdp, 27% más que en 2022

“Sin embargo, lo que viene hacia adelante es una evolución importante de la propuesta de valor que podemos dar, vamos a seguir teniendo las funcionalidades que hoy tiene. Pero ahora también van a evolucionar a que además recibas una remesa, a que envíes dinero, entonces para nosotros es un complemento y una evolución de lo que venimos construyendo desde ese piloto que arrancamos en 2018”, resalta Luna.

Como parte de esta evolución de su plataforma, la cadena de supermercados alista el lanzamiento de su tarjeta de débito; no obstante, no descarta en el futuro expandir su portafolio con otras soluciones, como el crédito.

Herrera Vegas precisa que parte de todo este proceso de adquisición de Trafalgar y convertirse en una IFPE, va de la mano del lanzamiento de esta tarjeta de débito, para que el cliente pueda disponer de sus fondos en su cuenta.

En este sentido, detalla que en la actualidad cualquier fondo que ingresaba dentro de Cashi, solo se podía utilizar dentro del ecosistema, por lo que una tarjeta de débito era innecesaria, pero a partir de ahora con este ecosistema abierto, la idea es que el que el cliente pueda acceder o tenerla total flexibilidad de acceso a sus fondos.

“Esperamos que pronto podamos ofrecer la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es la consecuencia de ya tener una cuenta de nivel 2 en que puedan los clientes abrir, ya tener un ecosistema de abierto dentro de la misma aplicación, entonces hay muchos desafíos para poder llegar a la tarjeta débito que es el final del camino”.

También lee: Oxxo logra 6 millones de clientes en su fintech Spin; entra al negocio de remesas

Marcelino Herrera también dijo que están en una continua modernización de su plataforma, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario de sus clientes y hacerla más simple, intuitiva, rápida y liviana para los celulares de sus clientes

“Finalmente nuestro objetivo es ser la mejor aplicación de servicio financieros de México y que el hecho de ser la mejor aplicación de servicio financieros de México nos lleve a ser la mayor aplicación de servicios financieros de México, para lograr, eso tenemos que mejorar la experiencia del cliente”, resalta.

Respecto a la posibilidad de que en algún momento Walmart decida emitir una tarjeta de crédito, el directivo precisó que la licencia IFPE no permite que lo hagan directamente, sin embargo, cuentan con dos plásticos cobrandeados, uno con Inbursa y otro con Bradesco, aunque no descarta que en algún momento lo hagan.

Mira: Nu tendrá nuevo director en México; lanza cuenta de ahorros y tarjeta de débito

“No es algo que descartemos a futuro el poder tener una tarjeta de crédito, pero no es algo que tengamos previsto en el corto plazo. La IFPE es un primer paso hacia el crecimiento de Cashi, con más posibilidades a futuro… no descarto que en el futuro podamos ir creciendo en el tipo de licencia que tengamos y ofrecer otro tipo de servicios, pero hoy estamos pensando en hacerlo a través de terceros, sobre todo para aprender de esos negocios que no somos expertos”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado