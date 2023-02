Inteligencia artificial debe ser un complemento, más que un sustituto: Insaite

Hace unas semanas, la compañía mexicana Insaite, dedicada a ofrecer soluciones a empresas a través de inteligencia artificial, anunció que obtuvo el Partner Services Level de Google Cloud, una alianza con el gigante tecnológico que, entre otras cosas, permitirá dar pasos agigantados a las compañías para adoptar las mejores prácticas de inteligencia artificial y ciencia de datos, no solo en México sino también en Latinoamérica.

Gustavo Fuentes, CEO de esta firma, platicó con Forbes México sobre esta alianza y lo que le representa; además, ofreció algunos detalles interesantes sobre lo que representa la expansión cada día más visible de la inteligencia artificial (IA) en cualquier sector o industria.

El directivo señala que justo la creación de Insaite nace de la necesidad de ofrecer servicios con este tipo de herramientas a las empresas.

“Hacemos soluciones basadas en datos, la inteligencia artificial se entrena con datos del pasado, aprovechando esos datos podemos mejorar la toma de decisiones en las organizaciones que un humano no podría hacer porque está limitado en su capacidad de análisis y en capacidad de síntesis y la IA nos permite llegar a ese nivel”, detalla.

Ante la visión que tiene sobre el uso de la inteligencia artificial y sobre los mitos o verdades que rodean al tema, Fuentes destaca que esta herramienta debe ser vista como tal y no como un sustituto para las decisiones que pueda tomar un humano.

“Nosotros vemos a la inteligencia artificial como algo que te pones encima y te ayuda a hacer mejor tu trabajo. Es absolutamente un complemento y debemos de verlo así. La estamos usando como una herramienta, no queremos que sustituya al humano, queremos que nos apoye a hacer nuestro trabajo más rápido”, dice el CEO.

Fuentes agrega que básicamente lo que hace esta herramienta es aprender patrones y generar predicciones a alto nivel. ¿Qué tipo de predicciones? Aquí es donde entra la capacidad humana. ”En un mundo digital, todo genera datos. cualquier sector, cualquier industria, cualquier negocio genera datos”, refirió.

Inteligencia artificial, un tema de talento

Cuando Gustavo Fuentes habla de inteligencia artificial, hace referencia al talento. Como docente de la UNAM, resalta que gran parte de la vocación necesaria para crear estas habilidades en los estudiantes, radica en el talento más que de la tecnología misma como las máquinas.

“El tema de la Inteligencia Artificial es de talento. No es poner máquinas y ya, es poner gente que sepa usar esa tecnología. Esto nos ha permitido crecer para traer esta tecnología y para desarrollarla, claro con las limitantes propias de la región. No es lo mismo por ejemplo en Estados Unidos o China, aquí necesitamos adaptarlo a la realidad operativa de las empresas mexicanas, ahí es donde entra Insaite”, dice.

“No es poner tecnología por poner, es un tema de habilitar al humano en sus capacidades para que llegue al siguiente nivel”.

Sin embargo, detalla algunos desafíos que como región existen. Uno de ellos es la educación y el poco interés para estudiar ciencias, “las famosas STEM, los jóvenes quieren estudiar otras cosas. Cuántas veces escuchamos que no elijan una licenciatura para que no tenga matemáticas. Y no es culpa del joven que está decidiendo, es el sistema educativo base”, señala.

El directivo comenta que debe existir un sistema de acompañamiento como lo hacen en otros países y sus instituciones académicas, en donde diversas instancias, desde gobierno, empresas, escuelas, acompañen a quienes busquen oportunidades en estas áreas.

“Por ejemplo, es famoso Stanford, porque sales de Stanford y casi casi sales con unicornio bajo el brazo. Porque hay un ecosistema que te apoya, porque los mismos profesores son emprendedores, entonces tienes este círculo virtuoso que aquí falta, yo creo que sí hay mucho talento, sí hay ganas, pero necesitamos un sistema que nos permita darle escala”, dice.

Pasos firmes en alianza con Google

Sobre la alianza que mantiene Insaite con Google, el directivo señala que es fundamental pensar en aprovechar la experiencia con la que cuenta el gigante tecnológico en años de investigación.

“Esta alianza que tenemos sobre todo es para aprovechar los años y años de investigación de primer nivel que ha hecho Google y que si algo es tangible en Google, es la capacidad que tiene para que la investigación y desarrollo lo convierta en productos”, señala.

Dentro de sus planes, el directivo reitera la oportunidad que tiene México para que se convierta en un nodo competitivo en el tema tecnológico.

“Esta alianza que hemos hecho con Google, nos permite dar pasos firmes a esa dirección, lo que queremos es que México sea competitivo por tecnologìa, que tu digas, las empresas mexicanas están a la vanguardia en data e inteligencia artificial”, dice.

Planes y expansión

Los planes de Insaite son contundentes y buscará permear con su tecnología y servicios la región de América Latina abarcando diversos sectores, aunados en los que ya trabaja como el de pharma, retail, banca, entre otros.

“Nuestro plan es continuar expandiéndonos en México en todos los sectores, particularmente comercio minorista, cuidado de la salud, finanzas, movilidad, también estamos buscando meternos a esa parte”.

Fuentes asegura que trabajan ya en una estrategia de expansión para expandirse en nuevos mercados de Latam y Sudamérica y así ofrecer servicios en mercados con similares características.

“De aquí a Sudamérica, toda la región, la podemos permear, nuestra estrategia es empezar a expandirnos a América Latina, porque también hace mucha falta gente que pueda hacer estas cosas en tu mismo idioma, en español y con tus mismas características, porque no es lo mismo que llegue el consultor europeo o de Estados Unidos con unas prácticas que no necesariamente van a aplicar en nuestra realidad, entonces queremos ser ese estandarte de IA para Latam”, señala.

