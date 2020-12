Interjet quebrará bajo la administración de Alejandro del Valle, advierte el Sindicato

Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, director de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México y de los sindicalizados de Interjet, advierte que ABC Aerolíneas quebrará de continuar Alejandro del Valle de la Vega, como presidente del Consejo de Administración de la aerolínea mexicana.

“Bajo la administración de estos accionistas, es posible que la empresa quiebre y la economía de los mexicanos sufrirá al subir el precio de los boletos”, dice el líder sindical, quien le pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador requisar la empresa fundada por la familia Alemán.

“De no realizarse la requisa, se asegura la pérdida de más de 7 mil millones de pesos que se le deben al gobierno en impuestos, además de ingresos anuales por más de 350 millones en IMSS e INFONAVIT, sin contar con los más de 8 mil millones de pesos anuales que se compran a empresas del Estado en combustible”, expresa el representante de los trabajadores de Interjet.

El líder sindical manifestó que dejar en manos de los accionistas actuales a Interjet claramente atenta contra la seguridad nacional, la economía y el interés público, así como se perjudica la economía nacional cuando desaparece un competidor del segmento.

Si se requisa la aerolínea con una administración responsable, se puede recuperar el dinero adeudado y generar más dinero en impuestos cada año, agregó del Olmo Velázquez.

Añadió que si Interjet desaparece se dejará en manos extranjeras el control de la aviación nacional, aún y cuando digan que es “inversión neutra”.

“Por cierto, ese es un concepto creado en la época neoliberal que solo busca burlar las limitantes legales de participación extranjera en sectores estratégicos de México, que justamente buscaban conservar la soberanía y seguridad nacional. Así es como se ayuda a México y a los trabajadores de la única línea aérea que queda completamente mexicana”, comentó Francisco Joaquín del Olmo Velázquez.

El 20 de octubre de 2020, Forbes México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet), una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Margani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2,947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019, revelan documentos en poder de Forbes México.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles están embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo págame”, dijo el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó el inversionistas interesado en rescatar a la aerolínea mexicana.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani, presidente de la Grupo Alemán, informó que hay algunos arreglos de Interjet para pagar 2,947 millones de pesos de impuestos sobre la renta y valor agregado adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos completamente de acuerdo, los impuestos se deben de pagar y de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada. Solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y afortunadamente se ha logrado hacer unos arreglos para pagar la totalidad de la deuda, que se va pagar y lo estamos haciendo y lo estamos logrando”, declaró el empresario mexicano.

“En las próximas semanas podemos cerrar ya la mayoría de las negociaciones que ya se están llevando a cabo para proteger a los pasajeros, a todos los empleados de Interjet y reconectar a este país como siempre lo hemos hecho”, dijo el fundador de la aerolínea durante la México Cumbre de Negocios 2020.

El 11 de noviembre de 2020, Carlos Cabal Peniche sacó su dinero de HBC, una empresa que capitaliza y ayuda a Interjet a pagar la deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros acreedores.

“Grupo Cabal, a partir de hoy 9 de noviembre del año en curso, decide retirar su participación en la empresa HBC, inversionista de Interjet, confiando en el empresario Alejandro del Valle”, dice la firma.

“Alejandro continúa como inversionista y cuenta con las facultades y el apoyo de la familia Alemán para salvaguardar los intereses de la empresa, sus empleados, y los acreedores, con quien ha negociado acuerdos en fechas recientes”, explica un comunicado de la empresa del banquero mexicano.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Velasco, no tiene dinero ni liquidez para pagar la nómina de los 5 mil trabajadores sindicalizados y de confianza.

“La caja (de ABC Aerolíneas o Interjet) no tiene dinero porque ya no está volando. Ahorita el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, declaró la encargada del cobro de impuestos a los contribuyentes mexicanos.

“(La falta de dinero) no es porque el SAT tenga embargados ni porque el SAT esté jalando el dinero. No hay liquidez en la empresa y esa es la realidad, por lo que urge un aumento de capital”, manifestó la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que Interjet está en una crisis y es voluntad del gobierno (de Andrés Manuel López Obrador), que no pase como en el caso de Mexicana de Aviación. “No queremos que pase eso”, declaró el ex director general de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

El funcionario dijo que Interjet debe resolver sus problemas fiscales con el Servicio de Administración Tributaria, cuya deuda por no pagar impuestos es de 2,947 millones de pesos.

“A Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) le debe 2,600 millones de pesos, por lo que estamos tratando de ayudarles, pero tienen que resolver sus problemas internamente entre ellos”, explicó el encargado de la agenda de infraestructura y transporte del gobierno de Andrés Manuel López Obador.

El 2 de diciembre de 2020, Interjet informó que una inversión de Alejandro del Valle de la Vega, presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas, será usada para pagar las deudas con sus trabajadores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como para la compra de aviones.

El capital permitirá hacer frente a los compromisos laborales, fiscales y con proveedores de la empresa, además de generar capital de trabajo para potenciar el crecimiento de la aerolínea, dijo la empresa mexicana, quien nombró a Alejandro del Valle, como presidente del Consejo de Administración de Interjet.

Francisco Joaquín del Olmo Velázquez dijo que los trabajadores lo único que deseamos es que la fuente de trabajo subsista y estamos en contra de que nos quieran orillar a estallar la huelga.

“Más del 90% de los trabajadores está en contra de la huelga y a favor de su trabajo. Por eso el emplazamiento a huelga se prorrogó al 8 de enero de 2021”.

Si los accionistas encabezados por Alejandro del Valle están esperanzados en que los trabajadores les den el pretexto perfecto para lavarse las manos, eso no va a suceder, afirmó el líder de los trabajadores de Interjet.

“Tienen que responder al gobierno, a los proveedores, a los clientes y a sus trabajadores”.

Del Olmo Velázquez recordó que los trabajadores llevan ya casi 3 meses sin cobrar. Aunque no deberían se han presentado puntualmente a laborar a pesar de mentiras y promesas falsas por amor a su trabajo y para servir a sus clientes.

“De esa clase son los trabajadores de Interjet; de mucha clase, de esa clase que no es la de los accionistas”, concluyó el líder de los trabajadores de la aerolínea.