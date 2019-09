Jeff Bezos, dueño de Amazon, más horrible que Donald Trump: Snowden

Edward Snowden aseguró que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es “más horrible” que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El que fuera informante y antiguo empleado de la CIA señala que, pese a que el empresario no cuenta con un ejército, “sí tiene en su control la infraestructura e información de todo el planeta y más dinero que muchos países”.

“Donald Trump es evidentemente una persona horrible. Pero Trump no es el problema, sino el producto derivado de los errores del sistema. Pero la gente como Jeff Bezos sobrevive a los presidentes, no está sujeta a elecciones democráticas y tiene en sus manos el control de la infraestructura de todo el planeta. Es una amenaza completamente distinta. En Silicon Valley te dirán que Bezos no tiene un ejército, y es verdad. Pero Bezos no tiene un país ni necesita uno, porque tiene más dinero que muchos países”, dijo en entrevista para el portal español ElDiario.es.

Snowden es conocido como el espía más famoso del mundo, luego de haber denunciado una red de vigilancia de Estados Unidos, misma que lo obligó al exilio en Rusia.

Este consultor informático lamentó que los dirigentes de los países buscan sobreidentificar a las personas, para conocer quiénes pueden ser una amenaza, de acuerdo a su comportamiento.

“Los presidentes escogen a Amazon porque practican el culto de la eficiencia. Y esas formas de brutal sobreidentificación que mencionas, con esos identificadores biométricos que son indelebles, porque no se pueden cambiar pero sí copiar, hackear, suplantar y duplicar, presuponen que la identificación es buena porque optimiza la eficiencia. Habrás notado que el 80% de los países exigen ahora que te registres para poder tener un teléfono móvil. Que no haya un solo teléfono sin identificar”, denunció.

Snowden acaba de publicar el libro Vigilancia Permanente en el que narra sus vivencia como espía.

Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el diario The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin, es la persona más rica del mundo, de acuerdo con la lista de Billionaires de Forbes, con una fortuna estimada en más de 113,100 millones de dólares.