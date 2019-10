Jennifer Aniston rompe un récord Guinness con su cuenta en Instagram

A la actriz estadounidense Jennifer Aniston le tomó sólo 5 horas con 16 minutos romper un récord Guinness al estrenar su cuenta en Instagram.

La llegada de “Rachel” tomó por sorpresa a esta red social, y con su primera publicación -y hasta el momento la única- rompió la red del millón de seguidores en ese tiempo, marcando el tiempo más rápido en conseguirlo.

Su primer posteo de Aniston fue una selfie con el elenco de “Friends” y la leyenda “Y ahora también somos AMIGOS de Instagram. HOLA INSTAGRAM”; la hora de publicación quedó registrada a las 6:03 horas del 15 de octubre. En su breve biografía también se lee: “Friends call me Jen”.

Después todo creció. Tras registrar su primer millón de seguidores, la selfie se viralizó y hasta el momento ya suma más de 9 millones de seguidores; ha conseguido 10.6 millones de Me Gusta y más de 420,000 comentarios, en momentos en que algunos informes señalan que esta plataforma propiedad de Facebook estaba luchando para lidiar con la afluencia de interacciones.

Congratulations to Jennifer Aniston who now holds the record for the fastest time to reach one million followers on @instagram – just 5 hrs and 16 mins⏱️ https://t.co/sx2yutwEWL

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 16, 2019