TikTok prueba una app de fotos similar a Instagram

Una aplicación para compartir fotos y textos que parece inquietantemente similar a Instagram está en camino desde TikTok, según comunicó la compañía a algunos usuarios, lo que indica otro movimiento en las guerras de imitadores entre dos de las plataformas de redes sociales más utilizadas en Estados Unidos.

Al intentar compartir publicaciones de fotos en TikTok, la aplicación mayoritariamente de videos, usuarios señalan una notificación emergente que les informa que las fotos también se publicarán en una plataforma “próximamente” llamada TikTok Notes (con una opción para optar por no participar).

Un sitio llamado notes.tiktok.com está actualmente activo en la web con un botón de “abrir aplicación” que no funciona y que muestra publicaciones con apariencia de cámara con una foto fija y un título, muy parecidas a las publicaciones que alguna vez dominaron Instagram, que fue comprada por la Meta, empresa matriz de Facebook, en 2012.

TikTok declaró a la BBC que está trabajando en un “espacio dedicado” para fotos y texto, pero no ha finalizado el diseño de la aplicación Notes ni confirmó una fecha de lanzamiento.

Modern Retail, una fuente de noticias en línea que cubre la industria minorista, informó que TikTok recientemente alentó a las marcas a aumentar el uso de su función de carrusel de fotos, permitiendo a los usuarios desplazarse por varias fotografías fijas con la promesa que esas publicaciones recibirán casi tres veces más comentarios y ,en promedio, 2.6 veces más compartidos que un video.

Karen North, experta en redes sociodigitales y profesora de la Universidad del Sur de California, dijo a Forbes que un movimiento hacia el intercambio de fotografías no significa necesariamente que el video no siga siendo lo más importante en la creación de contenido, sino que TikTok también busca involucrar a los usuarios, ya que un gran porcentaje de personas no se sienten cómodas con los videos o siendo filmadas.

“Mi conjetura es que nadie percibe esto como el final del video, sino más bien como un ‘¿Qué más podemos hacer?’ de TikTok”, afirmó North. “Están sondeando el mundo en busca de lo que atrae a las personas y piensan: ‘¿Podemos simplemente ser dueños de todo?'”, agregó.

Repetir características de otras apps

Las fotos fijas no son el único tipo de contenido al que TikTok busca expandirse: la marca también busca admitir publicaciones de texto similares a X (antes Twitter) o Threads, propiedad de Meta, y está experimentando con publicaciones de 30 minutos de duración, videos, que recuerdan a YouTube, informó TechCrunch.

Un 78% de estadounidenses entre 18 y 29 años informaron que usan Instagram, según una encuesta de Pew Research de enero, lo que la convierte en la aplicación de redes sociales más popular del país entre adultos menores de 30 años. Snapchat fue la segunda aplicación más popular, con 65 % de encuestados que informaron su uso, seguido de TikTok con un 62%.

Experimentar con una aplicación aparentemente similar al feed principal de Instagram es el más reciente movimiento en un ir y venir que ha visto a las principales plataformas de redes sociales integrar repetidamente características de las demás.

Instagram, por ejemplo, lanzó la función “reels” en 2020 para alentar a los usuarios a usar su plataforma para videos cortos en lugar de su rival Tiktok, a lo que la aplicación de ByteDance habilitó una función de historias similar a la de Instagram y Snapchat en 2022.

Plataformas como Twitter, YouTube e incluso Spotify adoptaron sus propias versiones de la sección “Para Ti” de TikTok (que recomienda publicaciones a los usuarios basándose en un algoritmo que predice sus intereses) y su formato de video de desplazamiento sin fin.

Una aplicación de fotografías de TikTok podría tener un gran éxito debido a cómo la marca creó un espacio seguro y sin prejuicios para compartir contenido, comentó North. Después del lanzamiento de Instagram en 2010, la aplicación “se volvió muy crítica” y se convirtió en un espacio “hipercurado” que veía las publicaciones que les gustaban o no en función de su mérito artístico, lo que hizo que algunas personas se sintieran acomplejadas por lo que publicaban en la aplicación.

Ese sentimiento dio origen a aplicaciones como Snapchat y BeReal, que alientan a las personas a publicar instantáneas del momento y, a su vez, tuvo un impacto en TikTok.

“Las personas que ganan mucho dinero publican entretenimiento de alta calidad, pero también existe una cultura en la que otras personas se lanzan al juego y simplemente son ellas mismas”, declaró Smith. “A la gente no se le critica por cantar o bailar mal, se le celebra por ello. Ese es el polvo mágico de TikTok”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

