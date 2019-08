KFC pondrá a la venta un pollo frito vegano

KFC anunció su pollo frito vegano a base de plantas, Beyond Fried Chicken que saldrá a la venta el 27 de agosto en Atlanta.

“Los comentarios de los clientes de la prueba de Atlanta se considerarán a medida que KFC evalúe una prueba más amplia o una posible implementación nacional”, dijo la cadena en un comunicado.

De acuerdo con KFC, el producto desarrollado en colaboración con Beyond Meat, estará disponible como nuggets y alas sin hueso.

It’s Kentucky Fried Chicken but it’s made with @BeyondMeat. It’s confusing, but it’s also delicious. Feast on these Kentucky Fried miracles tomorrow while they last at KFC in Atlanta, Georgia. pic.twitter.com/lC5oYM1cmk

— KFC (@kfc) August 26, 2019