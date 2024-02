La actriz de Disney Channel Bridgit Mendler lanza una startup de datos espaciales

Bridgit Mendler, actriz y cantante mejor conocida por sus papeles en “Good Luck Charlie” y “Lemonade Mouth” de Disney Channel, agregará un título de directora ejecutiva a su currículum con su startup de datos satelitales Northwood Space.

HECHOS CLAVE

Mendler se desempeñará como directora ejecutiva de Northwood Space, que planea producir estaciones terrestres o antenas en la Tierra que se conecten y envíen información a satélites, anunció en un tweet el lunes.

La startup tendrá como objetivo construir una “autopista de datos entre la Tierra y el espacio”, dijo Mendler a CNBC, y se centrará en producir e implementar rápidamente estaciones terrestres para facilitar la gran cantidad de datos que se envían a medida que la industria espacial continúa creciendo.

Mendler dijo que Northwood Space se lanzará con 6,3 millones de dólares en financiación inicial, respaldado por inversores como Founders Fund (que fue fundado por Peter Thiel, que tiene un valor de 7,300 millones de dólares según estimaciones de Forbes), Andreessen Horowitz (el cofundador Marc Andreessen tiene un valor de 1,800 millones de dólares) y También Capital.

Mendler dijo que se “enamoró del derecho espacial” en la Oficina Espacial de la Comisión Federal de Comunicaciones, donde trabajó en 2022 según su perfil de LinkedIn, y que se le ocurrió la idea de la empresa durante la pandemia de Covid-19 con su marido y su pareja. -fundador, ingeniero Griffin Cleverly.

Según se informa, la startup probará su primera conexión con un satélite en órbita a finales de este año.

CITA CRUCIAL

“El espacio se está volviendo más fácil en tantas dimensiones diferentes, pero aún así el ejercicio real de enviar datos hacia y desde el espacio es difícil”, dijo Mendler a CNBC.

HECHO SORPRENDENTE

El número de satélites en el espacio está aumentando rápidamente: la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EU informó que había alrededor de 5,500 satélites orbitando la Tierra en 2022, y sugirió que se podrían lanzar 58,000 adicionales para 2030. A pesar del rápido aumento de la actividad espacial, Northwood Space dice que la arquitectura terrestre ha No ha cambiado mucho desde la década de 1960, lo que dificulta la transferencia de datos debido a la cantidad “cololosal” de información que viaja hacia y desde el espacio.

ANTECEDENTES CLAVE

Mendler saltó a la fama con papeles en Disney Channel, incluido el papel principal en “Good Luck Charlie” (2010-2014), una comedia de situación en la que su personaje hace una serie de diarios en video ofreciendo consejos de vida a su hermana pequeña. Fue estrella invitada en varios otros programas de Disney, tuvo un papel recurrente en “Los Hechiceros de Waverly Place” y dirigió la película de Disney “Lemonade Mouth”. Mendler también ha tenido una exitosa carrera musical, con canciones como “Ready or Not”, que tiene 275 millones de reproducciones en Spotify, y “Hurricane”. Mendler continuó lanzando música, incluido su EP de 2016 “Nemesis”, mientras cursaba sus estudios superiores. Asistió a la Universidad del Sur de California y recibió su maestría del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 2020, según su LinkedIn. También está cursando un doctorado. en el MIT y licenciada en derecho en la Universidad de Harvard, donde fue copresidenta de la sociedad espacial de Harvard, indica su LinkedIn. El giro de Mendler del entretenimiento a la academia ha despertado la admiración de los fanáticos en las redes sociales, y los tweets sobre su currículum y versatilidad a menudo se han vuelto virales. “Hurricane” también se ha utilizado ampliamente en videos de TikTok, aunque la versión original de la canción ya no está disponible después de que United Music Group retirara su catálogo de la plataforma.

TANGENTE

Mendler había bromeado durante mucho tiempo con los fans diciendo que tenía un anuncio en camino, lo que muchos interpretaron como una señal de que estaba por llegar nueva música. En noviembre de 2022, Mendler tuiteó “hola mundo”, obteniendo 140,000 me gusta de fans emocionados, y “k, esperad las noticias”, obteniendo más de 80,000 me gusta. Un año después, aclaró en una publicación de seguimiento que las noticias “no serán lo que esperabas”. Mendler había tuiteado previamente un clip de audio con música en abril de 2021, obteniendo 50,000 me gusta. Ella reconoció el deseo de sus fans por nueva música después de anunciar Northwood Space el lunes y le dijo a un fan que lamentó la larga espera: “¿Alguna vez has oído hablar de la radio satelital?”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

