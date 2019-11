Disney + comparte la primera imagen del regreso de Lizzie McGuire

Lizzie McGuire está de vuelta. La serie que cautivó a una generación en Disney Channel ha iniciado grabaciones para llegar próximamente a la nueva plataforma de streaming de Disney + con todo el elenco original, incluyendo a Hilary Duff, su protagonista.

Claro, la historia dará un vuelco particular, ya que han pasado varios años desde su original aparición. La nueva serie de Lizzie McGuire ha sido una sensación desde que la compañía la anunció con otro gran paquete de sorpresas como parte de su contenido original que se sumará a la plataforma.

Las grabaciones han iniciado, y con ellas, la primera imagen que comparte Disney +. En ella se puede ver a su protagonista paseando por la Gran Manzana, en Nueva York, cargando una gran alpaca de peluche.

Alpaca your bags! #LizzieMcGuire, an original series coming soon to #DisneyPlus, is heading to the Big Apple for the next chapter in Lizzie’s story. Check out this exclusive photo from the first day of production. pic.twitter.com/5h7ONvGPm9

— Disney+ (@disneyplus) October 29, 2019