La Casa Blanca reprocha falta de liderazgo del Banco Mundial ante el cambio climático

EFE.- La Casa Blanca reprochó este viernes al presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, que no ofreciera esta semana una respuesta firme sobre las causas de la crisis climática al ser preguntado al respecto.

“No estamos de acuerdo con los comentarios efectuados por el presidente Malpass. Esperamos del Banco Mundial que sea líder global en materia de ambición climática y movilización”, dijo ante la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Añadió que el Departamento del Tesoro, que supervisa el compromiso del Ejecutivo estadounidense con las instituciones financieras internacionales, ha dejado clara ya esa expectativa al liderazgo del BM “y que lo seguirá haciendo”.

Recomendamos: Banco Mundial fomentará adaptación de Latam al cambio climático

Malpass ha sido objeto de críticas después de que en un panel de discusión el martes evitara en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban “calentando el planeta rápida y peligrosamente”.

“Ni siquiera lo sé, no soy científico y esa no es una pregunta”, señaló en ese encuentro celebrado por The New York Times en la Semana del Clima en Nueva York, lo que llevó a algunos activistas climáticos a solicitar su renuncia.

Malpass reconoció el jueves que sus palabras fueron desafortunadas y este viernes reiteró que cuando le preguntaron si era negacionista de la crisis climática debería haber dicho claramente que “no”.

“Fue una frase mal escogida y lo lamento, porque nosotros como organización utilizamos la ciencia cada día”, aseguró este viernes el presidente del BM, quien quiso aclarar que ninguno de los 189 países miembros de la institución le ha pedido que dimita y que no lo va a hacer.

Te puede interesar: Presidente del Banco Mundial no niega la urgencia de un cambio climático

En una conversación en el pódcast Global Insider con el periodista Ryan Heath, director editorial del medio Politico, Malpass recalcó que aceptaría “totalmente” recibir capacitación por parte de científicos para mejorar su conocimiento sobre la crisis climática.

Malpass, de 66 años, fue el candidato impulsado por el entonces presidente republicano Donald Trump (2017-2021) para liderar el Banco Mundial, con sede en Washington, y asumió el cargo en abril de 2019.

Antes de llegar a ese puesto había destacado por sus críticas contra esa institución, alegando por ejemplo que los únicos que se benefician de sus créditos son quienes vuelan en primera clase “para dar consejos a los Gobiernos”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información