La firma Ernst & Young rechaza oferta de TPG para adquirir su rama de consultoría

La firma Ernst & Young rechazó una oferta del grupo de capital privado estadounidense TPG para adquirir una parte de su negocio de consultoría, reveló este miércoles el diario británico Financial Times (FT).

La compañía declinó la propuesta después de haber también descartado el pasado abril sus propios planes para escindir las divisiones de auditoría y consultoría, a fin de sacar esta última a bolsa con una valoración cercana a 100,000 millones de dólares (91,600 millones de euros).

Ernst & Young rechaza oferta de TPG para adquirir su rama de consultoría

“La propuesta del grupo TPG fue una expresión preliminar de interés y no ha habido un compromiso adicional. No estamos participando activamente en ninguna transacción”, indicó Ernst & Young a sus socios en una nota divulgada por Financial Times (FT).

“Seguimos enfocados en impulsar nuestras prioridades actuales para el año fiscal 2024, completar el proceso de sucesión del director ejecutivo y desarrollar la ruta estratégica hacia adelante para la organización”, agregó la compañía, una de las cuatro grandes consultoras globales.

Con información de EFE

