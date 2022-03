La foodtech chilena NotCo alista nuevos productos ‘plant based’ para este año

Este mismo año podrían ver la luz nuevos productos de la foodtech chilena NotCo, la startup que desde 2016 ha desarrollado alimentos hechos a base de plantas como carne, leche, mayonesa, helado, entre otros.

En entrevista exclusiva con Forbes México, el CEO de la compañía, Matías Muchnick, adelanta que uno de ellos será la versión plant based de un producto marino.

“Vamos a lanzar alrededor de 4 productos más, uno de ellos viene siendo muy en miras al mar y al océano. Es un lugar tan importante para el mundo y está tan destruido que decidimos adelantar lo que teníamos pensado para los próximos dos o tres año”, cuenta Muchnick, quien prefiere no revelar más detalles sobre las características del producto o posibles fechas de lanzamiento.

NotMilk original. Foto: Cortesía NotCo

El CEO de NotCo adelanta que este no año no solo verán la luz nuevos productos de la startup, sino que también se lanzará el primer producto hecho a base de plantas del joint venture que el 22 de febrero pasado anunciaron con Kraft Heinz, un gigante de la industria de los alimentos ligado al multimillonario Warren Buffet.

“Lo vamos a lanzar este año, estamos en conversaciones de dónde y cómo lanzarlo. No queremos adelantar nada para no alertar a ningún competidor”, se explica Muchnick, quien por otro lado asegura que la alianza con Kraft Heinz será como un trampolín para que los productos NotCo alcancen una escala global, que hoy ya tiene.

El joint venture se llama The Kraft Heinz NotCompany y de acuerdo con Matías Muchnick pensará como una compañía, pero correrá como una startup. Tendrá su oficina comercial en la sede de Kraft Heinz en Chicago y las oficinas de desarrollo e investigación en la sede de NotCo en San Francisco.

Para mantener esa esencia de startup, explica, The Kraft Heinz NotCompany tendrá como CEO a Lucho López-May, quien hasta antes de esta nueva encomienda era el CEO en Norteamérica de NotCo. Sin embargo, asegura que “Miguel Patricio (CEO de Kraft Heinz) viene a liderar Kraft Heinz con una mentalidad disruptiva y startupera”.}

NotBurger. Foto: Cortesía NotCo

Como ha ocurrido hasta ahora con NotCo, el encargado de encontrar la receta secreta para los nuevos productos será el algoritmo Giuseppe, que cruza millones de posibles combinaciones de plantas para crear sabores, olores, texturas iguales a los productos de origen animal. Con este trabajo la startup ha logrado 10 patentes en Estados Unidos relacionadas con inteligencia artificial, machine learning y ciencia de los alimentos.

¿Qué pasará con NotCo tras esta alianza?, se le pregunta a Matías Muchnick, a lo que responde: “NotCo sigue siendo la prioridad, vamos a seguir creciendo como teníamos planificado y el joint venture para nosotros es un trampolín: aparecer no solamente en los productos NotCo sino aparecer como la inteligencia, como el Intel Inside de otros productos, de otras marcas es realmente fenomenal”.

Actualmente NotCo tiene presencia en 11 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Argentina. Después de cuatro rondas de inversión levantadas por 365 millones de dólares a lo largo de seis años, la foodtech ha alcanzado el estatus de unicornio, con una valorización de 1,500 millones de dólares.

Entre los inversionistas de NotCo han estado desde el fondo Kaszek Ventures, creador de unicornios de Latinoamérica y fundadores de Mercado Libre, hasta el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton o el tenista Roger Federer.

Matias Muchnick. Foto: © Fernando Luna Arce.

NotCo, sin obsesión por ser unicornio

A pesar de que NotCo es considerada un unicornio, su CEO no está obsesionado con esta categoría. “Hoy en día se habla mucho de valorización, se habla mucho de unicornios, nos obsesionamos mucho con eso y no está bien. Ser unicornio y tener una valorización alta es la consecuencia del buen trabajo, de la buena ejecución, de los buenos números, de los buenos resultados, de una visión consistente”.

“Creo que la prensa y todo el hit de ser el unicornio ha hecho que muchas startups digan ‘quiero ser un unicornio’ y eso no está bien. Se trata de hacer un cambio en el mundo y si el mercado me valoriza en 1 billón, excelente, pero no puede ser la obsesión de cuando uno parte”, considera Matías.

Contrario al gran 2021 que vivieron las startups en América Latina, Matías Muchnick pronostica un 2022 complicado debido al conflicto bélico que Rusia inició contra Ucrania y a los temores financieros y económicos que eso ha generado.

“Se viene otro fenómeno quizás un poco más difícil. Creo que este año será más difícil levantar fondos por el entorno geopolítico con Rusia y Ucrania. Hay muchísimo nervio. No vamos a ver las mismas valorizaciones o rondas que vimos el año pasado, hay mucha más cautela de cómo se está invirtiendo, pero me sigue sorprendiendo escuchar consistentemente a Andreessen Horowitz, Sequoia, Tiger, fijándose en Latinoamérica”, cierra Matías Muchnick su charla con Forbes México.

