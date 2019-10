La NASA realiza primera caminata espacial de la historia sólo con mujeres

La primera caminata espacial únicamente de mujeres se llevó a cabo en la madrugada de este viernes, anunció la NASA.

Las estadounidenses Christina Koch y Jessica Meir salieron juntas de la Estación Espacial Internacional (ISS) al vacío del espacio para reemplazar un sistema de carga de baterías eléctricas.

“Hay muchas personas que se motivan con historias de inspiración sobre personas que se parecen a ellas”, dijo Koch sobre esta caminata especial. “Y creo que es un aspecto importante de la historia que se puede contar”.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻‍🚀

Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh

— NASA (@NASA) October 18, 2019