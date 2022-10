La pandemia silenciosa: ansiedad, depresión y estrés

La vida moderna lleva al extremo nuestra resistencia a la tensión, se hace cada vez más complejo conciliar familia, amigos, carrera y bienestar individual; mantener nuestra salud física y mental es cada vez más arduo y difícil; buscar paz, descanso y tranquilidad en un entorno contaminado, saturado, hacinado, ruidoso, hostil, violento y lleno de tráfico es -por sí misma- una actividad de alto riesgo y cada vez más escasa y cara.

Ante tales exigencias, se ha vuelto común caer de manera recurrente en estados alterados de pesimismo, derrota, negatividad, miedo al fracaso, tensión, conflictos, angustia, ira, soledad y sensación de abandono.

El Covid19, la crisis climática, la guerra, la inflación, los temblores y hasta las redes sociales se combinan para detonar cuadros clínicos de ansiedad, depresión y stress. Los expertos calculan que casi el 5% de toda la población mundial (unos 400 millones de personas) podría estar padeciendo dichas enfermedades y las ubican ya como las principales causas de deserción laboral.

El asunto no termina solo en la parte productiva, existe una larga lista de secuelas como obesidad, asma, hipertensión, dolores de cabeza, musculares y articulares, cansancio permanente, enfermedades de la piel, disfunción cognitiva y fallas de memoria, incapacidad para decidir, alteraciones metabólicas, mentales y gastrointestinales que no distinguen ni edad, región, condición económica ni de género.

Se vuelve crítico buscar medidas preventivas.

1.- El centro de tu vida eres Tú. No existen salidas fáciles a los problemas, sino soluciones, cambios de hábitos, mudanzas, cierres, retos renovados, nuevas amistades, un reinicio integral. Excusas, pretextos y culpables hay miles, así que calla las voces negativas, desecha las relaciones tóxicas y deja de perder el tiempo en banalidades y las opiniones de otros. Sana, cura, remedia, termina, ejercita, desarrolla tu fuerza; ocúpate primero de estar bien contigo mismX, después de todo, de ti no puedes escaparte.

2.- Explora tu interior. Desarrolla una mente estable, que no se rompa, estoica, curiosa; medita, reflexiona, mantenla y hazla crecer poderosa, brillante, que no se quiebre ni se altere; cultiva el cuerpo, nutre tus destrezas, capacidades y habilidades. Ningún tatuaje, maquillaje, cirugía o apodo sustituyen ni cambian tu marca personal, estilo, realidad, carácter, personalidad y potencial.

3.- Busca el mejor ambiente. No importa donde vivas, aprende a crear espacios de paz, disfrute, orden, rompe las rutinas, relájate y dejar ir las malas energías; deja el celular por un rato, voltea a ver por donde caminas, desencórvate y mira de vez en cuando al cielo, ve a los ojos a las personas; escucha música, no oigas ruido de fondo; concéntrate en lo que estás diciendo y pon atención a lo que otros dicen; existe y aprende a estar aquí; no te desvanezcas en las redes sociales.

4.- Agradece y aprecia lo que tienes antes de pensar en lo que te falta. Estar vivX, completX y sanX es más importante que cualquier otra cosa. No llenes tu ego de apariencias, solo haz tu mejor esfuerzo. Usa la gordura, la flacidez y el cansancio como motivadores, no te creas tus propios “arreglos digitales”, algunos de tus “amigXs” se la pueden creer, pero tú no puedes engañarte.

5.- Vida solo hay una. Cada momento es irrepetible, valóralo. Busca excusas para estar bien, aliméntate de buena música, vivencias, charla, contenidos, disfruta lo que comes y vives sanamente, sin complejos ni reproches, la clave es el balance. Nada en exceso, nadie ni nada que te prive del disfrute y el placer.

6.- Cambia en enfoque.- todo tiene múltiples perspectivas, cambia los ángulos, ponte en el lugar de otros, tolera, se flexible hasta donde dicten los principios y la legalidad. Hay un universo de colores y texturas, sobre todo no dejes que tu paz interna se pierda al menor impulso. PositivX, tranquilX, asertivX, sencillX, empoderadX, dignX, integrX.

7.- Amistades reales no virtuales. La vida es pesada; lXs amigXs de verdad son escasXs pero siempre están ahí para alivianarte; quienes nos conocen bien, nos toleran, cierran filas, se comprometen y son de confianza hay que valorarlXs y cuidarlXs.

8.- No eres ni profeta ni adivinX. Aprende a enterrar el pasado, ya se fue, ya se acabó, cierra, tampoco te anticipes, ni te martirices por catástrofes que todavía no llega, mejor prepárate, los resultados dependen de ti, busca el método, lucha, supérate, intenta, levántate, motiva; solo existe el presente no tienes más que el aquí y ahora.

9.- Una salida falsa siempre lleva al fracaso. La mejor medicina la tendrás que buscar en tu interior, nada puede sustituir tus dones ni tus fortalezas. Que nada te agobie; para lo que enfrentarás el día de hoy, no hay refugio ni pausa; la batalla más crítica se centrará en como aprendas a tolerar, aplastar, combatir, demoler, derrotar y superar el dolor, el cansancio y las presiones; sal a ganarles.

