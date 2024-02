Esta es la multimillonaria familia que volverá a promocionar la religión en el Super Bowl

Una familia multimillonaria detrás de una de las cadenas minoristas de artesanías más exitosas de Estados Unidos publicará, por segundo año consecutivo, un par de anuncios en el Super Bowl con algunos millones de dólares destinados a promover “amar a tu prójimo como lo hizo Jesús”.

“He Gets Us”, una campaña dirigida por la organización religiosa sin fines de lucro Servant Foundation, publicará un anuncio de 60 segundos en el primer cuarto del Super Bowl y un seguimiento de 15 segundos en la segunda mitad, según el grupo de comunicación AdAge .

Los comerciales se mostrarán en algunos de los espacios publicitarios más caros del mundo durante el evento deportivo estadounidense más visto del año, y un patrocinador de grandes cantidades de dinero ha sido abierto sobre su afiliación con He Gets Us: el multimillonario David Green.

Green, quien fundó la cadena de tiendas Hobby Lobby en 1970, es un cristiano devoto que ha dicho que planea dejar el 90% de su empresa a organizaciones benéficas (y a quien un portavoz de He Gets Us ha llamado parte del “grupo diverso de personas”), así como a entidades con el objetivo común de compartir auténticamente la imagen de Jesús” en su apoyo a la campaña.

El hijo de Green, Mart Green, cuyo título dentro de la organización Hobby Lobby es “Oficial de Inversiones del Ministerio”, es miembro de la junta directiva de la organización sin fines de lucro que administra He Gets Us, según Rolling Stone.

Los anuncios publicitarios originales de He Gets Us en el Super Bowl que se emitieron el año pasado animaban a los espectadores a “amar a sus enemigos”. La estrategia de este año “enfatizará amar a nuestro prójimo como lo hizo Jesús, animando a la gente a respetarse y servirse unos a otros”, comentó el portavoz Greg Miller.

David Green, entre las personas más ricas del mundo

David Green ocupa el puesto 119 entre las personas más ricas del mundo hasta el miércoles, con un patrimonio neto estimado de 15,200 millones de dólares (mdd). La empresa que fundó, Hobby Lobby , tiene más de 900 establecimientos minoristas y obtuvo 7,900 mdd de ingresos en 2023. La compañía con sede en Oklahoma ocupó el puesto 75 en la lista de Forbes de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos el año pasado.

Green, uno de los mayores donantes individuales a causas evangélicas en EU, dijo en 2012 que Dios es el verdadero dueño de su exitosa cadena de artes y oficios.

La minorista acudió a la Corte Suprema en 2014 para argumentar que el requisito de la Ley de Atención Médica Asequible de que los empleadores cubran las opciones anticonceptivas de costo actual para los empleados era una violación de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. La empresa ganó, pero años más tarde, Hobby Lobby volvió a acudir a los tribunales en una batalla por sus políticas de baños transgénero y perdió el caso.

Anuncios en el Super Bowl

El anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl LVIII costará 7 mdd, según Deadline.

El Super Bowl se transmitirá para EU este domingo por CBS y Nickelodeon, además, estará disponible para transmitir en Paramount+.

He Gets Us no será el único grupo que publicará anuncios religiosos durante el Super Bowl, pues Hallow, una aplicación de oración, publicará su primera publicidad durante el gran juego, con Jonathan Roumie y Mark Wahlberg.

El anuncio también tendrá un duración de 30 segundos y se transmitirá en 15 mercados durante el juego, presentando a Wahlberg ayudando a encabezar el desafío de oración Pray40 de la aplicación católica a partir del Miércoles de Ceniza.

Hasta este año, la campaña He Gets Us se llevó a cabo como una subsidiaria de la controvertida Servant Foundation, que es uno de los mayores donantes de Alliance Defending Freedom, una organización que ha sido designada como grupo de odio anti-LGBT+ por el Southern Poverty Law Center.

En los últimos cinco años, la Servant Foundation se ha convertido en una de las principales fuentes identificables de financiación de Alliance Defending Freedom, según la plataforma de medios con sede en el Reino Unido, openDemocracy, con un promedio de 16 mdd en donaciones anuales entre 2018 y 2021.

Alliance Defending Freedom defiende la criminalización del sexo no tradicional, promoviendo la idea de que las personas LGBT+ tienen más probabilidades de ser pedófilos, incluso se ha posicionado contra la “agenda homosexual”, según el centro legal.

