La prensa internacional lamenta la pérdida de Notre Dame

Los medios internacionales reportaron, cada uno a su estilo, el incendio que consumió gran parte de la de catedral de Notre Dame.

Las ultimas noticias de lo acontecido en uno de los monumentos más conocidos por la sociedad, es que el presidente Emmanuel Macron se comprometió a reconstruir lo que llamó “el epicentro de nuestra vida”.

Macron dijo que quería que la iglesia, devastada por el fuego el lunes por la noche, fuera reconstruida dentro de cinco años.

“Reconstruiremos la catedral de Notre-Dame y la haremos aún más hermosa que antes y quiero que esto se complete dentro de cinco años”, dijo en un discurso televisado de cinco minutos a la nación. “Podemos hacerlo, y nos movilizaremos para hacerlo”.

En Francia

Los medios franceses fueron uno d ellos más dolidos por la pérdida de la catedral de Notre Dame. Le Monde tituló su portada: Note Dame, nuestra historia, Le Figaro lo llamó “El desastre”, Le Croix puso en su portada: “El corazón en llamas”, Le Parisien llamó a la tragedia: “Notre Dame de las lágrimas” y finalmente La Voix du Nord título su portada: “La desolación”.

Otros medios europeos

Los medios europeos también dieron su visión del incendio en Notre Dame. The Independent tituló su portada: “El mundo llora por Notre Dame”, The Guardian puso de titular: “El infierno devasta Notre Dame”, afirma. Por su parte, The Sun fue más atrevido: “Nuestra fatalidad (Notre Doom, en inglés),

Otros medios

Otros medios como The New York Times pusieron en su portada: Notre Dame, devorada por las llamas. El País puso en su portada: un incendio devasta la catedral norte de Notre Dame, Símbolo de la cultura en Europa. El Mundo puso en su portada: Arde Notre Dame.

