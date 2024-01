‘La prosperidad vista por mi padre en los años 30 hoy pasa a lo grande’: Slim

Carlos Slim Helú, presidente Honorario y Vitalicio del Consejo de Administración de Grupo Carso, aseguró que la prosperidad vista por su padre para México en la década de los años 30 hoy se está dando a lo grande con la llegada de nuevas empresas e inversiones atraídas por el nearshoring.

“Esto que está diciendo aquí mi papá (en sus cartas a su hermano), pues está pasando hoy a lo grande”, dijo el millonario, quien leyó durante unos 10 minutos los comentarios redactados en la década de los 30.

En aquellos años, el padre del ingeniero le escribía constantemente cartas a su hermano, quien vivía en Líbano. En esos escritos se hablaba del entorno económico de México.

Las cartas escritas por el papá de Carlos Slim fueron redactadas en momentos donde se vivía una campaña nacionalista por parte del gobierno de México: “El 25 de abril de 1933 afortunadamente en la situación del país parece que se perfila una era de prosperidad”, señala uno de los mensajes.

En otra de las cartas del 5 de mayo se señala que “la situación de México en no muy lejanos días habrá nueva era de prosperidad, como no la habido igual en el mundo”, expresó Carlos Slim, quien con un gesto de humildad agregó que había exagerado un “poquito”.

Carlos Slim recordó que en abril de 1934 su padre dijo que “México entra en un franco progreso, sobre todo en el ramo de la industria. Hoy día las fábricas están generando, gracias a la propaganda nacionalista”.

“Hoy día, las fábricas están ganando, gracias a la propaganda nacionalista y al empeño de tiene el gobierno, porque la moneda extranjera subiendo de valor dificulta la importación y facilita la exportación de las mercancías”, apuntó.

El dueño de América Móvil señaló que las industrias empezaron a establecerse y a tener un auge que no paro durante 50 años. En el transcurso de ese tiempo hubo desarrollo gracias a las políticas de Estado, que dejaron de existir después.

Detalló que había rumbo y políticas de estado claras, promoción de la educación pública y privada, salud y vacunaciones, y que se crearon el Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el salario mínimo.

Dijo que México será parte de la producción de chips, pero todo lo demás es dónde viene el nearshoring y la inversión.

Al norte de México se verá la inversión más importante, “probablemente en el interoceánico sea importante, ya que México exporta solo el 5% de lo que importa el Este de Estados Unidos, eso que se planteaba y que se veía tan claro en esa época”.

“Mi papá no era ni economista ni experto, sino era puro sentido común y pura sensibilidad de la realidad, de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo. Y ahorita es lo mismo y no es que estamos adivinando ni nada, es que ya Estados Unidos no le puede ir comprando su enemigo político”, dijo Slim.

