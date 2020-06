La sostenibilidad y las mujeres en tiempos de reconstrucción

El sector de la moda y el sector del lujo tienen hoy ante si un desafío urgente. Los gestores y los líderes del sector tienen a la vez una enorme responsabilidad. Es el momento de poner énfasis para asegurar que los temas de ESG (Environmental, Social and Governance) están en la agenda de todas las empresas ya que todo indica que la recuperación del sector solo se alcanzará si se integran los objetivos medioambientales y sociales en sus decisiones.

El pasado 5 de junio celebramos el día Mundial del Medio Ambiente. Este año 2020, yo lo he celebrado de una forma especial. Este año ha sido el momento de poner énfasis en la necesidad de acción para asegurar que los temas de ESG están en la agenda de las empresas y de los gobiernos. Este año, como socia fundadora de Women Action Sustainability (WAS) https://wasaction.com, he publicado junto con un grupo de mujeres con trayectoria y experiencia en este ámbito mi compromiso, haciendo público nuestro Manifiesto.

WAS se constituyó el 2 de marzo de 2020, integrada por directivas con larga trayectoria y responsabilidades en sostenibilidad, cambio climático, gobernanza y responsabilidad social corporativa, procedentes del ámbito de la empresa, la administración pública, la educación y el tercer sector. Nuestro propósito es influir en la sociedad para que la sostenibilidad y los aspectos ESG estén en la estrategia y en las decisiones al más alto nivel, potenciando y dando visibilidad al talento femenino.



Nacimos como asociación en las semanas previas al inicio de la crisis del COVID. En ese contexto, y recién constituidas, reflexionamos sobre nuestro propósito ante el enorme desafío que planteaba la pandemia. Fruto de esa reflexión, entendimos que nuestro papel y nuestra contribución son hoy más necesarios que nunca. Por ello, durante los últimos meses y en nuestras casas en confinamiento, las socias que integramos WAS hemos trabajado desarrollando ideas que abarcan la sostenibilidad en su concepto más amplio, para ofrecer nuestra experiencia y nuestra colaboración para que juntos logremos la recuperación verde.



En el Manifiesto https://wasaction.com/es//accion-was?category=1 que hicimos publico el 5 de junio, no solo nos comprometemos a trabajar de manera proactiva por una sociedad sostenible. Hacemos un llamamiento a los líderes y organizaciones empresariales y publicas a apoyarlo. Identificamos además la sostenibilidad como la clave para la recuperación económica que el mundo necesita hoy.

El sector de la moda y el sector del lujo tienen hoy ante si un desafío urgente. Se estima que a raíz de COVID, la caída de ventas será del 35% en 2020 y se esperan caídas de entre 22% y 25% en ventas y peores resultados en rentabilidad en 2021. Estos datos son estimaciones previas a las recientes protestas antirracistas y sobre desigualdad que han puesto al lujo en la diana.

Los gestores y los lideres del sector tienen una enorme responsabilidad. La recuperación del sector solo se alcanzará si se integran los objetivos medioambientales y sociales en sus decisiones. El camino de la reconstrucción de la industria del lujo pasa por repensar e impulsar modelos de producción sostenibles, promoviendo energías verdes, integrando la sostenibilidad en la contabilidad y en el “reporting”, apostando por la diversidad, apostando por sociedades en las que la prosperidad sea bien distribuida y la desigualdad y la amenaza a la igualdad de oportunidades no sea otra pandemia.

COVID-19 ha impulsado la digitalización en todos los sectores. Aprovechemos la oportunidad para que sea también el impulso a los temas ESG en cada sector y en todo el mundo.

Maria Eugenia Girón es profesora de IE UNIVERSITY**

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.