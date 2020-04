La transformación digital en los tiempos del coronavirus

Por: Cris Urzua*

Si no me crees, solo entra a Facebook o Twitter y revisa los Trending Topics para que te des cuenta que es el tema de conversación por excelencia.

Esta crisis sanitaria ha orillado a muchas empresas a tomar medidas (extremas) para mantener la salud de sus colaboradores.

Pero, también se ha demostrado la necesidad que tienen los emprendedores y empresarios de automatizar sus procesos para que las empresas pueden sobrevivir a través del “home office”.

El coronavirus ha mostrado, principalmente en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, que no estamos preparados para llevar una contingencia sanitaria en nuestras empresas.

Como latinoamericanos estamos acostumbrados al modelo de negocios tradicional o “godín”, donde 50 empleados se reúnen en un espacio cerrado de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y no vemos otra opción diferente a esa.

Pero, ¿cómo cambiar esta concepción que tenemos del trabajo?

Al final, el coronavirus nos ha obligado a transformar nuestros negocios, buscar apoyo en la tecnología para mantener a flote todo ese esfuerzo que lleva años construyéndose.

De hecho, la transformación digital es uno de los elementos que desde hace unos años se ha ido construyendo en todo el mundo empresarial y justamente en tiempos de crisis como la del coronavirus es cuando vuelve a retomar ese protagonismo.

Es precisamente un experto en ese tema, el consultor chileno Juan Pablo Rozas, autor del libro “La Transformación Digital no es Digital”, quién nos explica cómo este concepto se vuelve tan relevante en nuestros días.

Y es que para él, la transformación digital es a grandes rasgos reinventar nuestros negocios para mejorar la experiencia de nuestros clientes usando las tecnologías de la información. Pero es precisamente durante las crisis cuando podemos observar cuántas empresas han adoptado de manera correcta la transformación digital.

Si una empresa está lo suficientemente adaptada tecnológicamente, la imposibilidad de los colaboradores de salir de su casa no representa ningún impedimento en sus funciones.

Además, si tiene automatizada ciertas acciones, el servicio no se suspenderá, puede limitarse pero no suspenderse porque en realidad no se necesita de personas para que ciertas funciones vitales se lleven a cabo.

Sin embargo, ¿qué pasa con esas empresas que no han dado ese paso hacia la tecnologías?

Esas empresas tienen dos opciones:

Desaparecer con esta crisis sanitaria; o

Arriesgarse a implementar tecnologías dentro de sus procesos para que sus empresas se mantengan a flote.

Ahora, si te estás preguntando dónde o en qué áreas puedes empezar a transformar digitalmente tu empresa, para Juan Pablo Rozas, existen 3 puntos que debe tener tu plan:

Generar experiencias nuevas para los clientes.

Ahorrar tiempo en los procesos.

Mejorar la eficiencia operativa y así entregar el producto o servicio más rápido.

Al final de esta crisis sanitaria veremos cuáles empresas entendieron la importancia de la transformación digital en sus procesos. Eso sí, la transformación es permanente y nunca se ha llegado al nivel máximo de optimización.

Contacto:

Correo [email protected]

Página web: crisurzua.mx

[email protected]

@crisurzua

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.