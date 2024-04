Lanzan iniciativa gratuita para guiar a emprendedores a recaudar fondos

Un grupo de emprendedores e inversistas se unieron para estrenar The Fundraising School (Escuela de Recaudación de Fondos), una iniciativa gratuita de y para emprendedores, con el programa inaugural The Art of Fundraising: Series A.

En medio de un entorno retador, en el que las inversiones de capital de riesgo cayeron 49.3% en Latinoamérica en 2023, este proyecto busca desmitificar el proceso de recaudación de fondos, ofreciendo una mentoría de inversionistas y fundadores experimentados, y una vibrante comunidad de pares innovadores.

“Vamos a apoyar a emprendedores en su proceso de levantamiento de capital, este es un programa de 6 semanas que será en vivo y en línea, que ofrece a los emprendedores acceso a los mejores emprendedores, inversionistas y mentores”, dijo Laura Gaviria Halaby, coanfitriona de la Escuela de Recaudación de Fondos y fundadora de Faktory AI.

Los fondos de capital de riesgo están siendo más cautelosos al invertir su dinero, exigiendo resultados tangibles antes de comprometerse con rondas de inversión adicionales. En este contexto, la Escuela tiene como objetivo equipar a los fundadores con los mejores recursos para aumentar sus posibilidades de éxito.

Sigue la información de emprendedores en nuestra sección especializada

“Laura y yo ayudamos a muchas compañías y amigos a levantar capital pero nos quedamos cortos”, afirmó a Forbes Andrés Bilbao, miembro del equipo fundador de Rappi y coanfitrión de The Fundraising School. “Creemos que podríamos ayudar en masa y esto fue nuestra solución para hacerlo”.

El programa presenta una serie de aspectos destacados destinados a enriquecer la comprensión y las habilidades de los participantes:

Masterclasses en vivo: Los veteranos del capital de riesgo proporcionarán estrategias prácticas sobre temas que van desde la centralidad en el cliente hasta los marcos legales de recaudación de fondos.

Los veteranos del capital de riesgo proporcionarán estrategias prácticas sobre temas que van desde la centralidad en el cliente hasta los marcos legales de recaudación de fondos. Compromiso con la comunidad: Los participantes se conectarán con una red de innovadores, recibirán comentarios sobre sus lanzamientos y accederán a eventos de networking virtuales y locales.

Los participantes se conectarán con una red de innovadores, recibirán comentarios sobre sus lanzamientos y accederán a eventos de networking virtuales y locales. Mentoría y conocimientos: Habrá disponible mentoría directa de expertos experimentados y conocimientos de fundadores e inversores especializados.

15 emprendedores e inversores exitosos

El programa cuenta con una lista de más de 15 emprendedores e inversores exitosos, que compartirán conocimientos y experiencias. Entre los ponentes se encuentran luminarias de la industria como David Vélez, fundador y CEO de Nubank; Mike Maples, fundador y managing partner de Floodgate; Marcelo Claure, fundador y CEO de Claure Group; Mercedes Bent, socia de Lightspeed; Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, y Brynne McNulty Rojas, fundadora y CEO de Habi.

Los promotores de la iniciativa, Makers, Ongoing de la Universidad Eafit, así como emprendedores e inversionistas de América Latina, animan a los emprendedores que desean unirse a esta comunidad para impulsar sus startups a nuevos niveles, visitando el sitio web de The Fundraising School para obtener más información e inscribirse en el programa.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias