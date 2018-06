Las 100 Mujeres Más Poderosas en México – I

Estas mujeres poderosas destacan por la forma en cómo se han abierto camino en en sus terrenos profesionales con maestría y pasión.

Ellas forman parte de las 100 mujeres poderosas que Forbes México presenta en su edición de junio. Conócelas.

Elisa Carrillo, primera bailarina de la ópera de Berlín

Inició sus estudios de danza clásica a la edad de seis años para después ingresar a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA. Estudió en The English National Ballet School, en Londres, Inglaterra, y continuó su carrera en Alemania donde fue considerada por el público y la crítica como la nueva estrella de la Ópera de Berlín. Recientemente presentó el Festival Internacional de Danza Danzatlán, a celebrarse del 7 al 15 de julio en la CDMX y el Estado de México.

Luz Adriana Ramírez, directora de Visa en México

A partir de 2013, Luz Adriana Ramírez Chávez es quien mueve los hilos de Visa en México, país donde ocupa el cargo de directora general. La ejecutiva se desempeñó antes como presidenta de Karum para América Latina. Además, durante 15 años, fue parte del equipo de General Electric en la región. Cuenta con un MBA en Administración de Empresas y estudios de posgrado en Finanzas por la Universidad de Buenos Aires.

Marta Sánchez Soler, activista defensora de los derechos de los migrantes

“Migrant’s rights activist and researcher. Sociologist”. Así se define en su cuenta de Twitter la cofundadora y directora de Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que nació en 2014 con el objetivo de velar por los derechos de los migrantes centroamericanos y mexicanos en su tránsito hacia Estados Unidos. La principal actividad a que se dedica el MMM es a ser los anfitriones de la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México.

Françoise Lavertú, Directora de Tesla en México

Françoise encabeza la revolución de la electromovilidad en el país. Desde 2016, Tesla ha instalado más de1,500 cargadores en 450 ubicaciones en México, eso se traduce en más del 90% de la red de carga pública. La firma ha colocado 9 ubicaciones de supercargadores —más de 50 terminales— que permiten, en 30 minutos, recargar energía para más de 250km.



Irene Espinosa, subgobernadora de Banxico

Espinosa fue nombrada subgobernadora del Banco de México en enero de 2018. Es la primera mujer en ocupar este cargo. Eso la convirtió en un ejemplo de lo que la Comisión de Mujeres Líderes, que Espinosa coordina desde 2016, persigue: reducir la subrepresentación de la mujer en espacios de liderazgo y dirección. A lo largo de su carrera, la economista ha ocupado cargos en el sector financiero, tanto público como privado; el último, al frente de la Tesorería de la Federación, desde 2009.

María Teresa Arnal, CEO de Google en México

Venezolana de nacimiento, pero naturalizada mexicana, es directora general de Google en México, la primera mujer en ocupar este cargo en el país. Antes fue directora de Twitter y ceo de la agencia J. Walter Thompson. Fue una de las fundadoras de la oficina local del Interactive Advertising Bureau (IAB), además de integrante del International Women’s Forum (IWF). Es ingeniera Industrial y maestra en Administración de Empresas por la Columbia Business School.



Mariloli Sánchez Cano directora de Jafra México

Actualmente, se desempeña como directora general de Jafra en México, empresa que comercializa, en promedio, 60 productos por minuto en nuestro país, y que fabrica en su planta de Querétaro (la única que tienen en el mundo) 86 millones de artículos cada año. Tan sólo en nuestro territorio, Jafra cuenta con alrededor de 500,000 comerciantes independientes. Entre las oportunidades que busca consolidar está posicionar la compañía como referente en el cuidado personal masculino.



Marinela Servitje, fundadora y presidenta de Siete Colores

Esta filántropa dedica su vida a promover la educación y la cultura para niños y jóvenes. Es una de las ocho herederas del Grupo Bimbo y preside la consultora que fundó, Siete Colores: Ideas Interactivas, especializada en desarrollar espacios públicos de carácter social y cultural. Parte de su experiencia le viene de la época en que dirigió Papalote Museo del Niño (1993-2011). Marinela comenzó su carrera en el área social en la Secretaría de Educación Pública.

Bertha González, fundadora de Casa Dragones

Lleva más de 15 años en el mundo del tequila. Fue una de las ejecutivas principales de José Cuervo hasta 2007, año en el que decidió apostar por emprender. En 2009 lanzó Casa Dragones, su propia marca de tequila, enfocada en la producción pequeña, pero de calidad, un proyecto que fue reconocido a finales de 2017 por Endeavor. Es licenciada en Administración de Empresas por la U. Anáhuac y tiene un posgrado en Administración en Northwestern.



Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

“Tenemos que luchar porque las mujeres, a trabajo similar, reciban el mismo salario que los hombres. hoy, la brecha salarial entre hombres y mujeres aún alcanza el 18% en la región”. Bárcena es una de las mujeres mexicanas más prominentes en el ámbito económico internacional.



Blanca Treviño, fundadora de Softtek

15 centros de desarrollo en 9 países. La firma de Blanca Treviño es una de las empresas líderes en servicios orientados a procesos de ti con 30 oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Blanca recibió el Premio Forbes a la Excelencia Empresarial en 2015 por su trayectoria en la industria de las Tecnologías de la Información.



Melanie Devlyn, presidenta del consejo de Devlyn Holdings

En 2015, Melanie tomó las riendas de una de las empresas familiares más relevantes del país. Egresada de la Universidad Anáhuac y la IPADE Business School, la ejecutiva presidió la Asociación de Comerciantes Especializados, de 2012 a 2015. Actualmente es miembro de la organización Women Corporate Directors Foundation, que promueve la participación de las mujeres en consejos de administración alrededor del mundo.



Patricia Espinosa Cantellano, secretaria ejecutiva de la CMNUCC

Desde mayo de 2016, es titular de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Tiene más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales y está especializada en cambio climático, gobernanza global, desarrollo sostenible y protección de los derechos humanos. Entre 2006 y 2012, fue secretaria de Asuntos Exteriores de México y, desde 2012, es embajadora de México en Alemania, una posición que ya ocupó entre 2001 y 2002.



Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latam

“Uno de los errores que hemos cometido las organizaciones es pensar que inclusión y diversidad es un programa. No es un programa: es una estrategia de negocios”. Además de su rol al mando de Manpower, Mónica es presidenta de la American Chamber of Commerce en México.



Mónica Aspe, representante permanente de México ante la OCDE

Es también presidenta del Centro de Desarrollo de la OCDE. Lidera, junto con el Reino Unido, el grupo de embajadores sobre la transformación digital. Adicionalmente, representa a México, en coordinación con la Secretaría de Energía, ante la Agencia Internacional de Energía. Trabajó en la SCT, donde impulsó políticas públicas derivadas de la Reforma de Telecomunicaciones. Fue también directora general de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.



Marion Reimers, periodista deportiva

Es una de las periodistas principales del canal Fox Sports, medio en el cual trabaja desde 2006. Actualmente es una de las narradoras regulares de las transmisiones que emite cada fin de semana la cadena de la Bundesliga (la liga alemana de futbol). Es fundadora de la organización Versus México, que busca incrementar la inclusión y diversidad al interior de los medios deportivos para acabar con los estereotipos de género que rodean a este universo. Marion cuenta con una maestría en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella.



Eiza González, actriz

La sonorense pasó de tener protagónicos en la tv mexicana, a ser actriz de Hollywood. Su año de mayor éxito fue 2017, pues dio vida a Mónica Castello, uno de los papeles principales de la película Baby Driver, en la que compartió créditos con Jon Bernthal, Jamie Foxx y Jon Hamm. La película recaudó 226 mdd y le valió ser invitada como presentadora a los Oscar. Este año la actriz integrará la plantilla de la cinta The Women of Marwen, dirigida por Robert Zemeckis.



Fritzia Irízar, artista contemporánea

Con 41 años de edad, Fritzia Irízar es una de las escultoras mexicanas más destacadas de la actualidad. Su obra, plasmada principalmente en oro, busca cuestionar el valor del dinero y el poder adquisitivo, jugando con la revalorización económica y simbólica de los objetos. Este trabajo la ha llevado a exponer en sitios comoRécollets, en París, yHeadlands Center for theArts, en San Francisco,además de que tambiénha formado parte del pullde artistas de la Bienal del Mercosur, en Porto Alegre.

Carla Morrison, cantante

La cantante de Tecate dice no haber permitido nunca que la discriminaciónsufrida por ser mujer la disuadiera de conseguir su sueño. Empezó despuntando en una banda de covers, en la que era la única del grupo que no cobraba. De ahí, su carrera despegó hasta publicar sus propios discos. Dos de ellos, Déjenme llorar y Amor supremo, le dieron tres premios Grammy Latino. Junto con su actividad musical, en 2017 Carla Morrison participó en TEDx Tlalpan y debutó como actriz en Ana María in Novela Land.



Xóchitl Guadalupe Cruz, estudiante destacada

Con apenas ocho años de edad recién cumplidos, Xóchitl Guadalupe Cruz López recibió, a inicios de este año, el premio ICN a la Mujer, que entrega el Instituto de Ciencia Nuclear de la Universidad Nacional Autónoma de México. La pequeña, originaria de la zona de Los Altos de Chiapas, recibió el reconocimiento tras construir un calentador solar de agua para su propio domicilio. Desde hace cuatro años, Xóchitl, fanática de la ciencia, forma parte del Programa Adopta un Talento (Pauta), organizado por la UNAM.



Magdalena Carral, copresidenta del Capítulo Mexicano de la Asociación de Mujeres Consejeras

Fue titular del Consejo de Promoción Turística. De 2002 a 2005 fue comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM). Magdalena Carral es economista egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es socia fundadora y ex vicepresidenta de la Mesa Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y es también CEO de Carral, Sierra y Asociados, una firma de soluciones en comunicación.



María Asunción Aramburuzabala, fundadora de Tresalia Capital

Hay dos tipos de riqueza. La riqueza interna, que es cuando uno se siente satisfecho consigo mismo, con lo que hace y cómo lo hace. Por otro lado, la riqueza en dinero es simplemente una unidad de medida



Rossana Fuentes Berain, periodista

Rompió el techo de cristal en la prensa de negocios, al ser la primera editora de esta sección en El Financiero. Su firma ha estado presente en la mayoría de los medios de mayor difusión del país. Fue vicepresidenta editorial del Grupo Expansión, hasta 2014. Actualmente dirige México Media Lab S21, un think tank que fundó para estudiar la comunicación en industrias, servicios y procesos sociales, políticos y económicos clave del presente siglo.



Eva Gonda, accionista de FEMSA

6,500 mdd, en eso está valuada la fortuna de Eva Gonda rivera, la viuda de Eugenio Garza Lagüera, quien fuera presidente de FEMSA, la empresa embotelladora líder en logística y retail. Ese patrimonio hace de la señora Gonda, además, una de las mujeres más ricas de México y parte de la Lista Forbes de los más ricos del mundo.



Lourdes Melgar, research affiliate del MIT

Es presidenta en México del International Women’s Forum (IWF), organización que aglutina a más de 6,800 mujeres de 33 países y que busca impulsar el liderazgo femenino. Anteriormente, entre 2014 y 2016, fue subsecretaria de Hidrocarburos, dentro de la Secretaría de Energía, dependencia en la que antes también había ocupado el cargo de subsecretaria de Electricidad. Hoy es investigadora afiliada del Massachusetts Institute of Technology (MIT), además de que, dentro de su labor académica, fundó elCentro de Sostenibilidad yNegocios del ITESM.



