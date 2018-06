Las 100 Mujeres Más Poderosas en México – II

Viene de la Parte I

Estas mujeres poderosas destacan por la forma en cómo se han abierto camino en en sus terrenos profesionales con maestría y pasión.

Ellas forman parte de las 100 mujeres poderosas que Forbes México presenta en su edición de junio. Conócelas.

Laura Diez Barroso, presidenta del consejo de administración de GAP

36.5 millones de pasajeros transportó en 2017 el Grupo Aeroportuario del Pacífico, con lo que aumentó su tránsito de pasajeros en un 11.7% respecto del año anterior. El grupo maneja 12 aeropuertos en la región.



Daniela Michel, fundadora y directora del FIC Morelia

Fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, evento que nació en 2003 para apoyar a jóvenes cineastas y que está asociado con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Daniela Michel colabora con medios de comunicación, desde 1994, como crítica de cine y también ha tenidos espacios en Televisa y Canal 11. Ha sido miembro del jurado en festivales de cine, como el de Sundance, y en programas de becas, como la Fulbright García-Robles.

Paola Kuri, curadora de arte y promotora del movimiento #Futsingenero

Paola Kuri es futbolista desde que tenía tres años. Mejor conocida como “La Wera”, Kuri creó, en 2015, el movimiento #FutSinGénero para promover la igualdad a través del futbol. Uno de sus principales logros fue la creación de la Liga Femenil Mexicana. Es también fundadora de ETHOS Arte, una feria que presenta anualmente a 60 artistas gráficos y más de 500 obras. “La Wera” Kuri se ha convertido en voz clave de México en igualdad de género y futbol femenil.



Gabriela Ramos, directora general de la OCDE

“No hay ni un sólo país que tenga equidad de género. sí hay una gran diferencia entre Canadá y México, pero hay una línea compartida: en todos hay menor participación de mujeres en puestos importantes”. Desde que inició su carrera en el buró internacional, como directora del Centro de la OCDE en México para América Latina, en el año 2000, las mujeres han sido una de sus mayores preocupaciones.

Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

Si bien México ha tenido logros importantes en materia de inclusión de la mujer, la realidad es que todo este progreso paulatino podría estar construido sobre una base más endeble de lo que se pudiera pensar. Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, asegura que, antes de pensar en dar pasos más adelante en el tema, es importante que se trabaje para resguardar la seguridad de las mujeres mexicanas.

Mariana Campero, directora de Comexi

Desde 2017, Campero es directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), asociación dedicada al estudio de las relaciones internacionales, con el objetivo de generar propuestas que aporten al tema. Antes, Mariana se desempeñó como directora senior de Llorente y Cuenca, y como coordinadora de la Red Global de Agencias de Comunicación Estratégica. Asimismo, en Nueva York, fue vicepresidenta de la empresa Zemi Communications.

Gina Diez Barroso, empresaria

Fundadora del Centro Dalia Empower, la empresaria está comprometida con la capacitación, la igualdad y la educación. Es cabeza de Grupo Diarq, firma de bienes raíces con oficinas en México y EU. En 2004 fundó Centro, una universidad enfocada en áreas creativas con visión empresarial. También creó Fundación Diarq para erradicar la violencia intrafamiliar. Es la única mexicana en el C200 (Mujeres Líderes de Negocios en el Mundo) y representa a México en la iniciativa W20, del G20.

Margo Glantz, escritora

Margo Glantz es un nombre referente de la literatura mexicana contemporánea. Ha publicado novelas, cuentos, ensayos y crítica, por lo que ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2004. Es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1996 e investigadora del mundo hispánico. Es docente en la UNAM desde hace 60 años y profesora visitante en universidades como Yale. Su última novela es Por breve herida (Sexto piso), publicada en 2017.

Dorothy Ruiz, científica de la Nasa

Dorothy tenía apenas ocho años cuando decidió que su vida estaría ligada a las estrellas, a las que cada noche gustaba de mirar desde la ventana de su casa en Matehuala, San Luis Potosí. Y su sueño se cumplió, ya que hoy trabaja en el máximo organismo a nivel mundial en materia espacial: la NASA. Ruiz se desempeña como International Space Station Ground Controller, dentro del Mission Control Center, ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos, lugar en el que hoy radica.

Mayra González, CEO de Nissan México

“Tengo una fotografía que alguna vez me tomé en la oficina del que era presidente de Nissan. le pedí que me dejara tomarme ahí una foto, porque ésa iba a ser mi oficina. se rio un poco, pero me dejó tomarla”. Mayra cuenta con estudios de licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de México (1998), así como un posgrado en Publicidad por la Universidad Anáhuac del Norte (2001), y uno en Negocios por la International School of Canada (2007).

Ali Guarneros Luna, científica de la Nasa

En 2010, la ingeniera mexicana ingresó a un programa de pasantía de la NASA y terminó como parte fundamental del equipo que explora la posibilidad de llevar humanos a Marte. Tiene 44 años y es una de las pocas mujeres latinoamericanas que trabajan en el Centro de Investigación Ames, en Mountain View, California. En 2015 ganó el NASA Honor Award por sus esfuerzos para generar oportunidades laborales equitativas dentro de la agencia.

Samantha Ricciardi, managing director de Blackrock en México

6,000 mdd. Ése es el valor que tienen los activos de Blackrock, el gigante de las inversiones que, en México, es liderado por Samantha Ricciardi. En BlackRock también dirige la Woman’s Initiative Network (WIN) en América Latina e Iberia. Ricciardi habla español, inglés, francés e italiano.

Carla González, presidenta de desarrollo de Gato Grande Productions

Si Luis Miguel, la serie aparece en tu lista de “Vistos recientemente”, de Netflix, es porque Carla González se propuso retratar la vida del cantante mexicano ganador de nueve premios Grammy. Es presidenta de desarrollo en Gato Grande Productions. Esta mexicana, radicada en Los Ángeles, debutó como directora en 2015 con el documental Alivio, sobre el maltrato a las mujeres en México, que produjo su madre, la escritora y comunicadora Gaby Vargas.

Cristina Ruiz de Velasco, Vicepresidente de Distribución y Operaciones de AT&T México

Ejecutiva con amplia trayectoria en empresas de telecomunicaciones. Desde principios de 2015 se desempeña como directora ejecutiva de Asuntos Externos de la filial de AT&T en el país. Antes de tomar este puesto, trabajó como vicepresidenta de Asuntos Públicos en Nextel y directora de Relaciones Institucionales de Iusacell. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Ibero y cuenta con un posgrado en Management por la Northwestern University.

Sofía Belmar, directora general de Metlife

7,710 mdp de utilidad neta en 2017. El Grupo Metlife, que dirige Sofía Belmar, cerró 2017 con números verdes en sus estados consolidados y con activos por valor de 146,186 millones de pesos. Belmar tiene una licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México y un MBA por el ITAM.

Maricarmen Suárez Cué, directora general de Banco Ve Por Más

0.5% de la cartera del sector financiero mexicano. ése es el peso que tiene hoy el banco en línea Bankaool, el cual fue adquirido el año pasado por Ve por Más, que dirige Suárez Cué y con el que buscará fortalecerse en el terreno digital.

Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta del Colmex

Preside El Colegio de México (Colmex) por el periodo 2015-2020, donde se dedica a la docencia e investigación en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA). Esta socióloga y demógrafa se especializa en áreas como educación, población, migraciones internacionales y políticas públicas. Participa también como coinvestigadora en el proyecto de Migración Mexicana con la Universidad de Princeton, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Brown.

Ana Longoria, directora de Novartis En México

En septiembre de 2017, el gigante farmacéutico Novartis anunció a Ana Longoria como la nueva directora general de la compañía en México, en sustitución de Alexis Serlin. La ejecutiva mexicana cuenta con 12 años de experiencia al interior de la compañía, con cargos en España, Chile y Suiza. Longoria es licenciada en Administración de Em- presas por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de España.

Claudia Jañez, presidenta de Dupont México

“El liderazgo en México debe creer en la inclusión. eres una empresa más rentable si tienes diversidad de pensamiento; y no sólo eres más rentable, sino mucho más productivo y efectivo”, sostiene Jañez. En su preparación académica, la ejecutiva cuenta con el título de Licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y tiene una especialización en Derecho Comercial y Financiero en la Universidad Panamericana. Además, cursó el Programa de Instrucción para Abogados en Harvard y obtuvo la Maestría en Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C.

Especialista en temas de política mexicana y política comparada, ha centrado su investigación en el estudio del Congreso, el sistema presidencial, las relaciones ejecutivo-legislativas, partidos y elecciones, y corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Ha publicado libros y artículos bajo diversos sellos editoriales. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con maestría y doctorado por la Universidad de Cambridge.

Ángeles Camacho Rosales, ganadora del premio Women In Science, en Londres

Las mujeres son sólo un 28% del total de investigadores en el mundo. La estudiante de doctorado en la Universidad de Southampton diseñó un programa para ayudar a que niñas y jóvenes inglesas se interesen en carreras de ciencia y tecnología y, de esta manera, eliminar la brecha de género en el área. El éxito fue tal que, en agosto de 2017, fue honrada con el premio Women in Science Engineering and Technology (Wiset), en Londres.

Anasofía Sánchez, CEO de Waze México

La ejecutiva mexicana fue parte del lanzamiento de YouTube en México y la segunda en entrar a Facebook, también en el país. Su reto al frente de una de las apps de tránsito en tiempo real más importantes en el mundo es enfocar el crecimiento hacia estrategias de publicidad y movilidad. En la Ciudad de México, Waze cuenta con 1.9 millones de usuarios, que representan alrededor del 32% del total de automóviles. En el mundo, tiene 100 millones de usuarios en 198 países.

María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores

El ámbito corporativo es uno de los más cerrados para las mujeres en México. Apenas un 6% de los puestos en los consejos de administración están ocupados por mujeres, según cifras de la organización Women Corporate Directors. Según María Ariza, la nueva directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), las mujeres necesitan vencer barreras de confianza para postularse a ocupar los puestos en el sector financiero. “Nosotras mismas no estamos tomando esos puestos, no estamos en las carreras que se necesitan, no estamos dando el paso para incorporarnos al sistema”.

Martha Debayle, emprendedora y comunicadora

“En momentos de crisis te sientes muy sola, pero mi abuela me dijo que no era ni la primera ni la última en pasar por ellos. Pensé: ‘si tantas mujeres han salido adelante, ¿por qué yo no?”, afirma Debayle, una de las figuras más respetadas y seguidas en los medios de comunicación en México y una emprendedora que ha construido un próspero negocio editorial.

Patricia Riggen, directora de cine

Es originaria de Guadalajara, Jalisco. En su labor, destacan la multipremiada película Los 33 (drama inspirado en el accidente de 32 mineros chilenos y uno boliviano), y La misma luna (película independiente que recaudó 23 millones de dólares con un presupuesto de 500,000 dólares). A lo largo de su carrera, Patricia ha recibido premios como el de Mejor Directora en dos ocasiones por la Imagen Foundation Awards (2016 y 2012) y el Truly Moving Picture Award por Heartland Film (2015).

