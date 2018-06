Las 100 Mujeres Más Poderosas en México – III

Viene de la Parte II

Estas mujeres poderosas destacan por la forma en cómo se han abierto camino en en sus terrenos profesionales con maestría y pasión.

Ellas forman parte de las 100 mujeres poderosas que Forbes México presenta en su edición de junio. Conócelas.

PUBLICIDAD

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO de WTTC

En agosto del año pasado, Gloria Guevara Manzo, fue nombrada presidenta del World Travel and Tourism Council (WTTC), el organismo más importante a nivel global en esta materia. Antes, Guevara fungió como secretaria de Turismo, entre 2010 y 2012, además de que fue CEO de Sabre Travel Network en el país. La ejecutiva cuenta con dos MBA: una por la IPADE Business School, y otra por la Kellogg School of Management, de la Northwestern University.



María del Rosario Espinoza, atleta mexicana

Tres medallas en taekwondo es el número de preseas ganadas por María del Rosario Espinoza en Juegos Olímpicos: oro en Beijing 2008; bronce en Londres 2012; y plata en Río Janeiro 2016. Militar de carrera, recientemente la taekwondoín mexicana compartió que ascendió a Subteniente Auxiliar de Educación Física y Deporte.





Zélika García, Directora y fundadora de Zona Maco

15 ediciones de la feria de arte contemporáneo más importante del país. La edición 2018 de Zona Maco contó con 170 expositores y recibió más de 60,000 visitantes. Zélika estudió la Licenciatura en Artes en la Universidad de Monterrey, enfocándose en la organización de distintas galerías regias e incursionando por primera vez en una feria del arte en 2002.

Patricia Trujillo, titular de la División científica de la Policía Federal

La Policía Federal tiene en sus filas a Patricia Trujillo Mariel, la primera mujer que lleva en sus manos la titularidad de la División Científica del organismo de seguridad más importante del país. Es médico cirujano por la Universidad Veracruzana y cuenta con un total de 11 doctorados, ocho de los cuales son Honoris Causa, que ha recibido en México, Perú, Argentina y Colombia. En 2016, Trujillo Mariel fue reconocida por la Confederación Internacional de Salud como Médico del Año.



Tessy López, científica

Egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrolló un gel para el tratamiento del pie diabético. Su investigación sobre medicina catalítica le valió la nominación al Premio Nobel de Química en 2016. Es titular del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM unidad Xochimilco, con especialidad en Nanomateriales. Se trata de un centro de investigación dedicajdo a resolver problemas de la salud y cuenta con uno de los pocos microscopios electrónicos que existen en el país.



Amparo Dávila, escritora

Originaria de Zacatecas, en 1950 publicó su libro Salmos bajo la luna, al que siguieron Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. Se trasladó a la Ciudad de México para estudiar y fue secretaria de Alfonso Reyes. Posteriormente, se casó con el pintor Pedro Coronel, con el que tuvo dos hijas. En 1959 apareció su libro de cuentos Tiempo destrozado, y, en 1964, Música concreta. Su obra Árboles petrificados le valió el premio Xavier Villaurrutia en 1977.



Lorena Guillé, directora de Fundación Cinépolis

“Uno de los elementos fundamentales del éxito es saber primero el ‘quién’, y luego el ‘para qué’. Cuando piensas en lograr objetivos, siempre es muy importante pensar en las personas.” Guillé sugirió nunca dejar de lado la preparación, tanto académica como la que se requiera para cada proyecto: “Si no tienes las competencias necesarias no podrás caminar al vagón donde se toman las grandes decisiones”, expresó





Toni François, fotógrafa

Cronista visual de la música en vivo de la Ciudad de México. Ha inmortalizado a bandas como Kiss, Stone Temple Pilots, Bruce Springsteen y, más recientemente, a Marilyn Manson. Empezó a tomar fotos con una Polaroid a los 12 años y, en 2006, creó su blog Tono.tv. Ha participado en cerca de una decena de exposiciones colectivas, entre ellas la Bienal de Fotoperiodismo en 2005, exhibida en el Lobby del Auditorio Nacional.



Mariana Treviño, actriz

Esta mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, ha destacado por su papel de Isabel Iglesias, en la serie Club de Cuervos, producida por Netflix; y por su rol protagónico en la película Cómo cortar a tu patán, dirigida por Gabriela Tagliavini. También ha participado en obras de teatro y otras series de televisión. Empezó su carrera actoral en 1990, en la Escuela Superior de Música y Danza en el INBA, con la carrera de Danza Contemporánea. También estudió la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la UNAM.



Sharon Zaga, directora del Museo de Memoria y Tolerancia

Es cofundadora y directora del Museo de Memoria y Tolerancia, inaugurado en 2010, un recinto que busca generar conciencia sobre la importancia de respetar la diversidad y la inclusión en las sociedades del mundo. Por su trabajo al frente de este centro cultural, Zaga fue reconocida, en 2016, con el premio Paloma de Plata, otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ese mismo año, el museo fue avalado con el distintivo Traveller’s Choice, de Trip Advisor.



Marcela Cristo, directora de Sustentabilidad y Fundación Grupo Modelo

En sus manos están las políticas de responsabilidad social y sustentabilidad que realiza en México la Fundación Grupo Modelo. Antes de tomar el cargo, esta licenciada en Comunicación por la Universidad Intercontinental y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, fue gerente de Mercadotecnia Corporativa y Relaciones Públicas en Grupo Nacional Provincial (GNP) y ejecutiva en Fleishman Hillard. Durante su juventud, fue voluntaria de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Norma Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Piña Hernández se siente orgullosa de ser la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un momento de cambio transversal, para ayudar a consolidar los derechos humanos y el Estado de derecho en México. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Tiene una larga lista de títulos y acreditaciones que avalan su especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, entre ellos una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana.



Alejandra Paredones, CEO de BSI Capital

Es fundadora de BSI Capital, banco de inversión especializado en las áreas de tecnología, biotecnología y cuidado de la salud, creado en 2011. En 2017, la cartera de inversión del banco en México era de 100 millones de dólares. Su experiencia en recaudación de fondos comenzó en 2008, cuando formó parte del equipo de la precandidata demócrata a la presidencia de EU, Hillary Clinton. Paredones cuenta con un máster en Políticas Públicas y Economía por la Universidad de Georgetown.



Valeria Moy, directora de México,¿Cómo vamos?

“Para que las mujeres estén bien capacitadas, necesitan crecer en un entorno igualitario en su familia y haber tenido las mismas oportunidades de salud, alimentación y educación que los valores”, afirma Moy, quien también da clases de Economía en el ITAM y colabora en el diario El Financiero.



Ana Ramírez, artista visual, animadora en Coco

Ana Ramírez González es una artista mexicana originaria de León, Guanajuato. Actualmente trabaja en Pixar Animation Studios como Visual Development Artist. Fue parte del equipo de animación de la película Coco, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2018. Es Animadora Experimental por el California Institute of the Arts (CalArts), instituto fundado en 1961 por Walt Disney. Ha colaborado en empresas como Google, DreamWorks TV y Jib Jab.

Cristina Pineda, fundadora de Pineda Covalín

36 Boutiques en todo México. La firma de moda mexicana se lanzó a conquistar el mercado del lujo árabe, con el anuncio de la apertura de su primera boutique en Qatar. Pineda Covalín es una de las marcas mexicanas de moda más emblemáticas en el mundo.



Mónica Ramírez, activista

Los padres y abuelos de Mónica Ramírez fueron campesinos migrantes. Ella es la fundadora de la Alianza Nacional de Campesinas, una organización que busca terminar con la violencia de género y que abre las puertas a la igualdad de género en el trabajo del campo. Recientemente, fue la acompañante de la actriz Laura Dern en la gala de los Golden Globes, cuando ocho estrellas de cine y televisión se pronunciaron contra el acoso sexual a mujeres de Hollywood como parte del movimiento #MeToo.

Guadalupe Philips, directora general de ICA

La constructora dirigida por Philips logró concluir el concurso mercantil que tenía en proceso desde hacía menos de un años, gracias a un acuerdo con acreedores para reestructurar la deuda pendiente. ICA consiguió reestructurar una deuda consolidad por valor de 64,164 mdp.



Carmen Pérez, activista

Ha dedicado 20 años a la defensa de los derechos civiles, principalmente la liberación de prisioneros, equidad de género, prevención de la violencia y políticas de inclusión racial. Es directora ejecutiva de The Gathering for Justice, una Organización No Gubernamental que promueve la construcción de mejores políticas públicas. Recientemente fue la organizadora de la protesta March2Justice, una caminata de poco más de 400 kilómetros por cinco estados: de Nueva York a Washington.

Gabriela Siller, economista en Jefe de Banco Base

Banco BASE es una institución financiera con 30 años de trayectoria, que recientemente emitió una Oferta Pública Primaria Nacional de Certificados por 500 millones de pesos. Siller combina su cargo como analista con sus clases en el departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, institución de la que es egresada. Es miembro de la American Finance Association y participa como analista colaboradora para medios impresos y radio .



Ophelia Pastrana, influencer, conferencista y Tedtalker

“Que un hombre se ponga falda es una causal de despido. Que una reunión se ponga pantalones significa que va a una reunión importante”. Ophelia nació en Colombia, y es naturalizada mexicana. Estudió una licenciatura en Física y una Maestría en Econometría. Es divulgadora de ciencia, dos veces conferencista TEDx y cuatro ocasiones en Campus Party y Aldea Digital. Ha sido nominada a un premio Eliot al liderazgo en influencia digital.



Gilda Pontbrand, pintora

Su trabajo busca encarnar el simbolismo y ha sido exhibido en más de 150 salas de exposición de arte en países como Canadá, Japón, Corea del Sur, México y Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido 34 premios nacionales e internacionales, primordialmente por su técnica aceite, acrílicos, medios mixtos y fotografía. En 2017 fue reconocida por la Red de Mujeres Latinas Emprendedoras de Ottawa Gatineau como uno de los 150 latinos que más han trascendido en Canadá.

Diana Ham, bailarina del Cirque du Soleil

Es una bailarina y pole dancer mexicana que forma parte, desde 2015, del cast de artistas que integran a la compañía canadiense Cirque du Soleil. Actualmente presenta, en Estados Unidos, el show Luzia, enfocado en la herencia de la cultura mexicana, que llegará por primera vez al país a fina- les de este año. Estudió una licenciatura en Biotecnología pero prefirió seguir su sueño de convertirse en artista profesional.



Rosángela Guerra, directora de Lincoln

Los estereotipos que tenemos que romper son afuera de la empresa. Cuando voy a una reunión, me preguntan si soy directora de ventas o mercadotecnia”, revela Guerra, quien ha conducido a la marca de lujo de Ford al éxito dentro del territorio nacional.

Otila Gómez Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Partería

Es originaria del municipio de Altamirano, Chiapas. Nieta e hija de parteras tradicionales tojolabales, tiene tres hijos y cuenta con formación técnica en salud comunitaria por el Conalep. Es partera tradicional por elección y herencia familiar. Es médica tradicional desde los 15 años y se ha capacitado en temas de liderazgo activo de las mujeres, salud sexual y reproductiva, derechos de las mujeres, derechos de la infancia y perspectiva de género.



Consulta el resto de la lista:

Parte I

Parte II

Parte IV