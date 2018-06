Las 100 Mujeres Más Poderosas en México – IV

Viene de la Parte III

Isabel Studer, directora ejecutiva, México y Norte de Centroamérica, The Nature Conservancy, académica especializada en políticas ambientales

Es directora ejecutiva para México y el Norte de Centroamérica de The Nature Conservancy. Antes se desempeñó como en cargada de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcd). También dirigió el Centro de Diálogo y Análisis de América del Norte (Cedan). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.



María Josefina Menéndez, “Maripina”, CEO Save the Children México

Es una destacada defensora de los derechos de la niñez, con más de 30 años de trayectoria profesional. Desde el año 2000 es la máxima representante de Save the Children en México. En 2017, Save the Children y el Banco Mundial lanzaron una investigación que reveló que, a nivel mundial, 7.5 millones de niñas se casan ilegalmente cada año y, además, cerca de 100 millones de niñas no están protegidas contra el matrimonio infantil.



Alexia Ulibarri, diseñadora de modas

“Hola, nos comentaron que ‘los topos’ necesitan tener las manos libres para rescatar gente y, en general, se necesita luz” Ése era el mensaje difundido en Instagram por la diseñadora Alexia Ulibarri, que creó chalecos luminiscentes y recaudó fondos para ayudar en la labor de los rescatistas tras el terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Alexia es diseñadora de modas; se formó en Londres y lanzó su primera colección en 2009. Hoy su marca cuenta con 12 puntos de venta en el país.



Verónica Peña, fundadora de Xinú

Un día decidió enfrascar las flores y aromas de su niñez y convertirlas en negocio. De ahí nació Xinú Perfumes. Xinú, “nariz”en otomí, lleva más de un año exaltando botánica mexicana y latinoamericana desde su boutique en la colonia Polanco. Para poner en marcha su proyecto, Peña se reunió con sus entonces colegas Héctor Esrawe y Nacho Cadena, fundadores del despacho de diseño E+C Esrawe+Cadena Concept Designe, donde ella trabajó.



Natalia Lafourcade, compositora y cantante

“No sé si sea rebelde. tal vez sí. soy una artista y constantemente he trabajado con aquello que me inquieta hacer, con mis corazonadas, con eso que me da ganas de experimentar y no estancarme en el mismo espacio.” Natalia apoya a la organización TECHO anteriormente conocida como Un Techo para mi País, una ONG destinada a la construcción de viviendas para gente de bajos recursos.

Gabriela de la Torre, directora general de Pauta

Es pedagoga y doctora en Psicología Escolar, y directora nacional en Pauta, una asociación civil que se encarga de acercar la ciencia a niños y jóvenes, ayudándoles a desarrollar habilidades científicas e identificando e impulsando a aquellos con talento científico. A través de programas como Adopta un Talento, su objetivo es que los niños y jóvenes con interés en la ciencia encuentren un espacio para cubrir sus necesidades y puedan desarrollarse de manera integral.



Soumaya Slim Domit, vicepresidenta del Museo Soumaya

9.8 millones de visitantes. Desde la apertura de la sede en plaza Carso en 2011, este alto número de personas ha visitado las exhibiciones e instalaciones del Museo Soumaya.



Verónica González Zavala, arquitecta, mención honorífica en el Prix Versailles

Titulada en la Universidad Iberoamericana, es fundadora del estudio VGZ, con el cual ha realizado más de 40 proyectos de arquitectura y diseño. En 2017 fue reconocida en el Prix Versailles, que premia los mejores proyectos de arquitectura de América en materia de tiendas, hoteles y restaurantes. Su trabajo en Piedra Sal consta de una estructura que tiene forma de una caja de madera ensamblada, que descubre una gran terraza cubierta con una pérgola de madera.



María Guadalupe ”Lupita” González, atleta de alto rendimiento

Ganó, en mayo, la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros de caminata de la Copa del Mundo, en la ciudad china de Taicang. Originaria de la Ciudad de México, es una atleta especializada en marcha. Consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; y, en los XVII Juegos Panamericanos celebrados en Toronto, Canadá, ganó oro en esa misma prueba. En la XVII Copa Panamericana de Marcha, con sede en Arica, Chile, también se alzó con el oro.

Renata Burillo, presidenta del consejo de administración de Grupo Pegaso

Al asumir la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, Renata Burillo representa la segunda generación al frente de la empresa que fundó su padre, Alejandro Burillo Azcárraga. Su organización apuesta por eventos como el Abierto Mexicano de Tenis Acapulco y proyectos de impacto social y tecnológico. Formada en Gestión de Negocios en Harvard y con un posgrado en Artes en Christie’s Education, tiene fe en el impacto positivo del deporte en el país.



Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México

México es el primer exportador y el cuarto productor de cerveza en el mundo. Alrededor del 23% de las exportaciones agroindustriales del país se deben al sector de la cerveza, lo que equivale a 3,768 millones de dólares en 2017.



Rocío Culebro, directora del IMDHD

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organismo de la sociedad civil que se encarga de dar seguimiento a distintos programas gubernamentales, está presidido, desde 2007, por Rocío Culebro, especialista en temas de esta índole. También ha colaborado en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la oficina para México de Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y el Tribunal Electoral capitalino.



Selene Fernández, líder de grupo en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, CONACyT

Como científica y como mentora, Selene Fernández no se siente material de discriminación. Para ella, no existen puertas que no puedan ser abiertas o ventanas por donde no se pueda asomar y explorar las mejores opciones para ella o sus equipos. Así se lo planteó desde niña gracias al ejemplo de su madre, la primera mujer que se recibió de una universidad en una familia arraigada en una pequeña ciudad de Coahuila. Tras recibirse de la carrera de Ciencias Genómicas en la UNAM, Selene tuvo la oportunidad de estudiar una maestría y un doctorado en la Universidad de Queensland, Australia, donde, inclusive, firmó un contrato para seguir su pasión: el estudio de un componente del ADN que casi nadie tomaba en cuenta: los ARN no codificantes.

Carmen Aristegui, periodista

Desde enero de 2017 dirige el sitio informativo Aristegui Noticias. Diariamente transmite vía internet su propio noticiario. Ha trabajado en distintas estaciones de radio, como Stereorey, FM Globo, WRadio y MVS. En televisión, conduce su propio programa de entrevistas en CNN en español. Ganó el premio Gabriel García Márquez de periodismo (2015) y el premio Knight (2016), otorgado por el Comité Internacional para Periodistas.

Regina Orozco, cantante

“Nunca cancelen una función, porque no saben quién estará en el público que pueda abrirles una puerta.” Además, de actriz, Regina Orozco es soprano y una de la voces más emblemáticas de la música en la escena nacional contemporánea.



Victoria Volkova, Youtuber, maquillista y activista

“Hacen falta más programas para educar a la gente, hacerle saber que no sólo existe un modelo de familia, ni nada más dos géneros. Lo más fácil es explicar a los niños las cosas como son. Debemos entender que [los niños] son inteligentes y no tienen ningún estigma. Explicar las cosas de manera simple va a hacer que los más pequeños se sientan bien formando parte de la sociedad”. Hoy, su canal de YouTube tiene unos 930,000 suscriptores y su perfil en Instagram registra medio millón de fans.

Charlyn Corral, futbolista del Equipo Levante

Juega como delantera en el Levante Unión Deportiva, de la Primera División Femenina de España. Tenía 13 años cuando fue convocada por primera vez a la selección mexicana de futbol femenil y, en 2018, con 24 goles durante el torneo, Charlyn Corral ganó el Pichichi de la Liga Iberdrola Femenil, en España. Es la primera futbolista mexicana en obtener la distinción. Tras su logro, el equipo femenil de Tigres ha admitido que existe interés para atraer a esta atleta de 26 años.

Saskia Niño de Rivera, activista y fundadora de la ONG Reinserta un niño mexicano

“Platiqué con una interna que fue violada desde los 7 años y que hoy está en la cárcel por robo. La llamamos ‘delincuente’, pero ¿dónde estábamos como sociedad cuando la estaban violando?”, cuestiona la activista.

Ruby Vizcarra, modelo

Se define como “una persona con albinismo que quiere dar a conocer esta belleza sin pigmentación”. Es modelo de pasarela y fotografía, creadora del movimiento Albino Latino, que busca evitar tanto el bullying como la discriminación contra las personas con albinismo. La organización apoya también a familiares y transmite información sobre esta condición genética. La mayoría de las personas con albinismo padece problemas visuales y es hipersensible a la luz.

Alma Guillermoprieto, periodista

Autora de Las guerras en Colombia: Tres ensayos, La Habana en un espejo y Los Placeres y los días, entre otros, se ha hecho acreedora a ocho premios internacionales; el más reciente, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018.



Fela Domínguez, cantante y actriz

Madrid la conoce como Rachel Marron, pero en México fue Nala. El primero en El guardaespaldas, y el segundo en El rey león, en 2015. Son los dos musicales que esta actriz mexicana ha protagonizado. Se confiesa admiradora de Whitney Houston. Fela Domínguez proviene de familia de músicos y cantantes, estudió chelo en el Conservatorio Nacional y la carrera de Composición y Arreglo Musical. Fue también cantante en varias bandas mexicanas de jazz.

María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara Internacional de Comercio en México

Esta ejecutiva mexicana preside, desde abril de 2013, la Cámara Internacional de Comercio de México. También se desempeña como coordinadora regional de la International Chamber of Commerce. Es presidenta y CEO de Orestia, empresa especializada en productos de plomería e iluminación, enfocados tanto al mercado doméstico como al institucional. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios en el IPADE.



Alba Medina, cofundadora de Dalia Empower

Es licenciada en Administración Financiera por el Tec de Monterrey y maestra en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Esta emprendedora en serie e inversora de startups es cofundadora, junto con Gina Diez, de Dalia Em-power. Asimismo, forma parte de 10 consejos de empresas nacionales e internacionales, además de que fue seleccionada como Rising Talent por el Women’s Forum for Economy and Society.

Adriana Barraza, actriz

“Estoy muy orgullosa de ser mujer mexicana porque, al lugar al que voy, siempre me ha tocado que reconozcan nuestro trabajo, nuestra capacidad creativa. Siempre he sido bien recibida en el mundo.”



Lesslie y Karen Polinesia, influencers

Las coprotagonistas de los canales de YouTube Plática Polinesia son millennials por edad y por profesión, pues los youtubers son fruto de la cultura 2.0. Su presencia en las redes se remonta a 2010, cuando crearon, junto con su hermano Rafael, el canal de videos de bromas Plática Polinesia. El trío siguió con su canal de videos personales más exitoso, Los Polinesios, con más de 12.5 millones de seguidores. También tienen Musas, sobre maquillaje, y DIY; Extra Polinesios, sobre retos, y Juxiis, sobre videojuegos.



