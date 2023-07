Las canciones de Taylor Swift pueden ayudarte a mejorar tu inglés

La cantante Taylor Swift tiene canciones que te pueden ayudar a mejorar tu manejo del inglés, según una compañía de entrenamiento en el idioma.

“Las letras de Taylor Swift, quien está próxima a ofrecer una serie de conciertos a finales de agosto en la Ciudad de México, son una excelente opción para ejercitar todas las habilidades, porque su vocabulario es extenso y ayudará a diversificar el conjunto de palabras que ya son usadas comúnmente”, dice el training center Dexty.

Aprender nuevas palabras y su uso es fundamental para mejorar el nivel y la fluidez de las conversaciones, resalta.

Red Forbes: Mexicanos reprueban en inglés para la vida laboral

Al aprender nuevas palabras se amplía la capacidad de comunicación y se pueden transmitir las ideas de forma más efectiva, evitando la repetición constante de los mismos vocablos y expresiones, añade.

“Cuando Taylor Swift canta ‘Passing by unbeknownst to me’, la cantautora se refiere a lo que pasó sin saber. ¿Cómo usar la palabra unbeknownst? Antes que acudir a un traductor para conocer el significado de la palabra, es mejor ir a un diccionario en línea, 100% en inglés, para poder conocer otros usos de la palabra. Por ejemplo, el Cambridge Dictionary, que además de proveer la opción de dar el significado en español, brinda la explicación en inglés y suma ejemplos de uso en diferentes contextos’, dice Elizabeth Bulas, CEO y cofundadora de Dexty.

Aprovecha si te gusta el karaoke

De acuerdo con Dexty, cantar como si fuera un karaoke es una excelente forma de poner en práctica la fluidez del idioma.

“Al aprender y cantar algunas canciones no solo mejora la pronunciación y entonación, sino que también nos familiarizamos con expresiones idiomáticas y vocabulario cotidiano”, apunta Anel Viveros, cofundadora de Dexty.

“Lavender Haze”, del disco “Midnight”, de Taylor Swift, es un tema con el que se puede practicar en especial la pronunciación de verbos en gerundio con la usual contracción que omite la pronunciación de la g. Como cuando la oriunda de Wyomissing entona “I feel the lavender haze creepin’up on me” o “All they keep askin’me”.

En cuanto a la práctica del listening (escuchar y comprender el idioma) el talento compositivo de Taylor Swift permite poner en práctica esta destreza, ya que con cada canción teje historias que se desarrollan como si fuesen novelas. La también productora invita a introducirse en su mundo, en la vida de los personajes y a entender la letra de la canción de inicio a fin.

“Gran parte de las canciones de Taylor Swift incluyen palabras que no son de uso tan común; la construcción de sus rimas permite aprender y reforzar variadas estructuras gramaticales. Sin duda, seguir una canción de inicio a fin sin mirar la letra en internet puede ser un reto para niveles A, pero la práctica hace al maestro”, concluye Elizabeth Bulas.

De acuerdo con Dexty, hay otros talentosos cantantes que pueden ser de ayuda para poner en práctica las tres recomendaciones que refuerzan la práctica del inglés, como son: Adele, Sia, The Cranberries, Cat Stevens, Leonard Cohen, Creedance Clearwater, Pink Floyd, Bob Dylan, Björk, Smokey Robinson, entre otros.

