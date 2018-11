Las mujeres mejor pagadas de la industria musical en 2018

Por Zack O’Malley Greenburg

En 2015, cuando Katy Perry apareció en la portada de Forbes después de ganar 135 millones de dólares (mdd) en un solo año, supo que había asegurado su lugar en el firmamento de las estrellas del pop y que nunca tendría que preocuparse por desaparecer en el olvido.

“No siento que mi carrera sea una bomba de tiempo”, dijo. “No creo que siempre tenga que estar alimentando el medidor del negocio del espectáculo. Tengo mi lugar”.

Tres años más tarde, Perry demostró que tenía razón: es la mujer mejor pagada en la música, con un ingreso antes de impuestos de 83 mdd durante nuestro periodo de puntuación. Como uno de los nombres más trabajadores de la lista, Perry tuvo 80 fechas de “Witness: El Tour” en el periodo de Forbes de junio a junio, recaudando más de 1 mdd por noche. También logró encontrar tiempo para servir como jueza en el reinicio de American Idol de ABC, y se dice que ganó unos 20 mdd.

Taylor Swift ocupa el segundo lugar con 80 mdd. La superestrella de la canción desapareció brevemente de las redes sociales el año pasado antes de regresar con el lanzamiento del nuevo álbum “Reputation”, que vendió 2 millones de copias en todo el mundo en su primera semana. ¿La única razón por la que no recuperó el primer lugar en esta lista? La mayoría de las fechas de su Reputation Stadium Tour se realizaron justo fuera del período de puntuación de este año.

Beyoncé completa los tres primeros puestos, recaudando 60 mdd. Después de que ella y su esposo Jay-Z dieron la bienvenida a la familia a los mellizos Rumi y Sir en junio de 2017, “Queen Bey” tuvo un año tranquilo, según sus estándares, hasta que ofreció una presentación innovadora en Coachella esta primavera y lanzó un álbum conjunto con Jay-Z en junio. Gran parte del verano de “On The Run II”, su segundo tour juntos, se reflejará en nuestro próximo periodo de puntuación, impulsado por un inevitable diluvio de nuevas oportunidades de hacer dinero.

“Nunca estoy satisfecha”, le dijo una vez a Forbes. “Nunca he conocido a nadie que trabaje más duro que yo en mi industria”.

Por supuesto, hacer música no es la única forma en la que éstas artistas hacen banca. Lady Gaga (#5 con 50 mdd) agregó “estrella de cine” a su currículum este año, gracias a un rol aclamado por la crítica en “A Star Is Born” junto a Bradley Cooper. Rihanna (#7 con 37.5 mdd) está cobrando por sus líneas de maquillaje y ropa interior Fenty Beauty y Savage Lingerie, y aunque no ha estado de gira desde 2016, Rihanna se mantiene en el ojo público con papeles protagónicos en películas como “Ocean’s 8”.

Hubo muchas cantantes que tuvieron años lucrativos pero que no llegaron a la lista. Entre ellos Ariana Grande, Mariah Carey, Selena Gómez, Madonna, Halsey y Janet Jackson, quienes sumaron millones de dígitos. Buscarán llegar al top 10 el próximo año.

“Eso es lo mejor de ser músico”, dijo Halsey. “Tienes la oportunidad de mostrarle al mundo constantemente cómo has cambiado y cómo has crecido. Y tienes la oportunidad de decir: ‘Oye, mírame, mira cuánto mejor soy ahora de lo que solía ser'”.

Metodología

Las cifras corresponden a las ganancias antes de impuestos del 1 de junio de 2017 al 1 de junio de 2018, antes de deducir los honorarios de los agentes, representantes, abogados y ejecutores de bienes. Las fuentes incluyen Nielsen SoundScan, NPD BookScan, entrevistas internas y estimaciones de Forbes. Reporte adicional de Natalie Robehmed y Rebecca Lerner.

Estas son las 10 mujeres mejor pagadas en la industria musical: