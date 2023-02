Le dijimos a Tesla que México es un gran destino de inversión, pese a los retos y retrocesos: Larry Rubin

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, reveló que puso sobre la mesa de los altos ejecutivos de Tesla las bondades económicas de México y de cómo el país se convirtió en un gran destino de inversión, a pesar de los retrocesos y retos vividos por su economía.

“Tuvimos varias conversaciones con altos ejecutivos de Tesla, inclusive en el mismo estado de Texas tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas de Tesla y comentar por qué México sigue siendo un destino importante para inversión, a pesar de los retos y a pesar de algunos retrocesos”, declaró al finalizar el Evento Inaugural Serie “Desayunos #impactoAmSoc”.

“Apoyamos la inversión de Tesla en México, así como estamos contentos de ello y hemos trabajado muy de cerca con la Cámara de Comercio de Texas para asegurar que esa inversión pudiera llegar a México y no se quedará en en Texas”, comentó el empresario estadounidense.

Los hemos dicho a los ejecutivos y altos directivos de Tesla, quienes algunos forman parte de American Society, que el fabricante de vehículos eléctricos siempre será bienvenido a México, comentó Rubin.

“Aplaudimos que Tesla haya querido venir al país y siempre las puertas están abiertas para la inversión privada, porque van a generar empleos y un desarrollo económico para los mexicanos”, añadió.

Pese a que había vetado a Nuevo León por la escasez de agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador cedió y la nueva planta de Tesla, propiedad de Elon Musk, se instalará en Monterrey.

“Hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua, ellos van a ayudar en ese sentido”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Mañana se va a dar a conocer el anuncio por parte de Tesla y se va a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos”, añadió.

López Obrador detalló en su conferencia que habló con Elon Musk en dos ocasiones, ambas por videoconferencias, una el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana.

“Hemos visto y lo escuchamos con el mismo Tesla, que se le trató en una instancia de forzar para que fueran a otro lado del país a destinar su inversión y eso no manda una señal adecuada”, comentó Larry Rubin.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

México es una democracia porque las empresas son libres de escoger y no se les impone dónde destinar las inversiones, agregó el presidente de The American Society of México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado