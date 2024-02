Unos 150 empresarios extranjeros quieren invertir en juegos y apuestas en México

Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (Aieja), revela que hay un alto interés por parte de empresarios de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Austria y Dinamarca por invertir en la industria de juegos, apuestas y casinos online y físicas en México.

“Yo creo que ese número fácil puede andar entre 100 y 150 inversionistas de todo el mundo, que quieren invertir en México”, señala a Forbes México.

Entre los inversionistas interesados por el mercado mexicano están algunos de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Sudamérica, agrega el empresario.

“Me reuní con (inversionistas) austriacos y daneses, porque hay muchísimo interés por invertir en México (en juegos y apuestas online)”, dice el representante de la industria de casinos.

Mientras no se tenga un mercado legalmente estable en México, lo piensan los inversionistas y si hay un alto interés por los juegos, sorteos y apuestas online, declara.

“Platiqué con unos húngaros en noviembre de 2023 en Miami, Florida, que querían invertir en México, por lo que les recomendé el amparo y dijeron: ¿Cómo vamos a demandar al gobierno de México? Todavía no entramos y estamos demandando”.

Los empresarios extranjeros “no conocen la realidad jurídica de México, el amparo es la defensa jurídica que tenemos los particulares contra los abusos de la autoridad, que es el caso”, afirma Miguel Ángel Ochoa.

Y es ahí que cuesta trabajo convencerlos, no se arriesgan o a qué se debe que quieren invertir en México, añade.

Los inversionistas ven al mercado mexicano como la antesala de Estados Unidos, porque 75 por ciento de la población radicada en Sudamérica, Centroamérica y México no viajan a los centros de apuesta por carecer de visa americana, detalla el representante empresarial.

Las condiciones climatológicas de México son benévolas frente a las americanas, por ejemplo hoy en Chicago, Boston, Nueva York y Washington tienen temperaturas de menos 20 grados centígrados. Mientras que México registra frío, pero con climas de entre 20 y 25 grados centígrados.

“Los jugadores quieren jugar o comprar algo” y con los climas bajo cero es complicado, detalla.

México está rodeado de mares, tiene vegetación, parques y ruinas de México que son muy atractivas para los europeos o americanos, sino también los sudamericanos o los centroamericanos, dice Miguel Ángel Ochoa, quien dice que han ganado amparos a un decreto publicado el año pasado.

Ganan amparos contra un decreto de Segob

El 16 de noviembre de 2023, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos en México, la cual contempla que no se abrirán nuevas salas ni habrá ningún nuevo permiso ni nuevas máquinas de juego o mesas de juego en vivo, apuestas y casinos que actualmente existen no los toca.

La Ley de Juegos y Sorteos, que es de 1947 y no se ha modificado ni ha tenido ninguna reforma en los 76 años que tiene de vida. “En 1946 entra Miguel Alemán Valdés, como presidente de la República, al año siguiente modifica la Constitución para que vigilara la industria de juegos y sorteos en México”, refiere.

“Esa ley, que no ha sufrido modificaciones en sus 17 artículos, no considera nada de lo que hay hoy, ya que no había máquinas, no había mesas de juego en vivo, no había Internet, no había computadoras y no había celulares. Obviamente esa ley es obsoleta, pero es la que está rigiendo hoy”.

“Hasta hoy no se ha logrado todavía ningún amparo final, porque suele durar tres meses y en algunos casos puede ser hasta el año (para lograrlo)”, explica el presidente de la Aieja.

Los 37 permisionarios de juegos, sorteos, apuestas y casinos interpusieron un amparo en contra del decreto publicado por la Secretaría de Gobernación: “Me atrevo a pensar que la gran mayoría de ellos, o sea, 35 han logrado ya la suspensión provisional y a lo mejor la mitad de la suspensión definitiva”.

“Yo estoy a la espera de que este mes se obtengan todas las suspensiones definitivas que faltan. Entonces sí, ya nos centraremos en el proceso final del amparo, que en el mejor de los casos tendríamos alguna resolución para marzo y abril y en el peor de los casos hasta noviembre y diciembre de 2024”, apuntó.

Las suspensiones obtenidas por los permisionarios les permiten regresar al estado en que estaba el negocio de casinos antes de la publicación del decreto por la Secretaría de Gobernación, añadió.

“De esta manera, los permisionarios (con el amparo definitivo y provisional) pueden seguir importando máquinas, ofreciendo servicios (de juegos, sorteos y apuestas) a la clientela y seguir haciendo todo lo que ha pasado antes de la publicación del decreto de la Segob”, concluye Miguel Ángel Ochoa.

