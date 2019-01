El legado de Alberto Reyes, el empresario que vistió los puños de los campeones

Alberto Reyes, dueño de la marca de guantes de boxeo Cleto Reyes, falleció a los 66 años de edad, lo que el mundo del boxeo recibió como un derechazo de tristeza, ya que fue el responsable de fabricar los guantes utilizados por grandes leyendas del pugilismo.

A través de sus cuentas en Twitter, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y el propio WBC confirmaron el deceso de Eduardo Alberto Reyes Pérez. Momentos después, la marca Cleto Reyes dio a conocer el fallecimiento de su director:

Rest In Peace Legend.

Alberto Reyes, owner of the Cleto Reyes boxing gloves and a close friend to all of us, the boxing community, has passed away.#CletoReyes #Boxing pic.twitter.com/gVvSSxxQ7e

— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 2, 2019