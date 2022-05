‘Canelo’ Álvarez comienza ante Bivol una nueva etapa en su carrera

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, mejor boxeador libra por libra del momento, se enfrentará este sábado en Las Vegas al ruso Dimitry Bivol, en el inicio de una nueva etapa en su carrera, en el peso semipesado.

Tras conquistar todos los cinturones en el peso supermedio, Álvarez subió de peso para tratar de acabar con la condición de invicto de Bivol y arrebatarle el cinturón de monarca semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Me siento vivo con este tipo de retos. Respeto las habilidades boxísticas de Bivol, pero es mi momento y me siento en el punto más alto en mi carrera; estoy listo”, dijo Álvarez en una rueda de prensa horas antes del combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

‘CANELO’ EL GANADOR

Con 57 triunfos, 39 de ellos por nocaut, una derrota y dos empates, Canelo lleva más de ocho años sin perder. A su buen boxeo, su pegada y personalidad, ha agregado una mejor defensa, paciencia y ha hecho cambios en su alimentación, lo cual lo ha convertido en el número uno del pugilismo.

Este sábado el mexicano dará el primer paso para intentar acaparar todos los cinturones de los semipesados. De ganar, es probable que rete al ruso Artur Beterbiev, campeón del Consejo Mundial y la Federación Internacional, o al estadounidense Joe Smith Jr, monarca de la Organización Mundial.

“Los límites no existen. Se dice metas a corto plazo; mi meta a corto plazo el año pasado era unificar en las 168 libras, lo hice, y ahora existe la posibilidad de ser indiscutible en las 175”, dijo en entrevista con Efe el pugilista mexicano. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Antes de establecerse como rey del peso semipesado, tal vez el tapatío exponga este año sus cinturones del supermedio ante el ruso Gennadiy Golovkin, con quien empató en septiembre de 2017 y a quien venció un año después, en un par de combates de alto nivel.

El de este sábado está rodeado de grandes expectativas porque el mexicano pasa por uno de sus mejores momentos de forma física, pero Bivol lleva paso perfecto de 19 victorias en igual número de peleas y sus 11 triunfos por k.o. son una muestra del poder de sus puños, que tratará de utilizar como arma para derribar al mexicano.

“Creo que puedo ganar, tengo el talento y muchas victorias como amateur y como profesional”, aseveró el ruso, apenas cinco meses más joven que el mexicano.

Según confesó a Efe hace unas horas, Saúl está viviendo una segunda etapa, en la que después de conocer toda la gloria del pugilismo, se pone retos inmediatos, sin pensar en cómo continuará su espléndida carrera.

*Con información de EFE.

