Lenny Kravitz cuenta en exclusiva cómo adoptó el sotol e hizo con él un negocio

Luego de cinco años de proceso, el sotol Nocheluna tuvo su presentación oficial, con la presencia de sus creadores y socios, en un emprendimiento que incluye al Grupo Casa Lumbre y COLOüRS, en la producción de bebidas espirituosas mexicanas premium, de la granja a la botella.

Y en este camino de abordar el negocio de las espirituosas nacionales con cualidades sensoriales únicas que atraen al comercio y a los consumidores más exquisitos, es como nació Nocheluna, un sotol que cobró vida del interés del premiado multiartista y compositor, Lenny Kravitz, y la familia del vinatero don Lalo Arrieta.

Lenny Kravitz bajo la mirada de © Fernando Luna Arce.

Forbes México: ¿Cómo conociste el sotol y cómo comenzó la historia de Nocheluna?

Lenny Kravitz: Es una historia muy linda. Alguien me envió un par de botellas secretas -confiesa a Forbes en exclusiva, desde un pequeño paraje verde en el patio de hotel Four Seasons de la CDMX-. Fue una persona involucrada con el sotol, que conocía mi interés por la creatividad, las bebidas espirituosas, las cosas innovadoras y underground a la vez, envió las botellas para saber si yo podría estar interesado en participar del negocio.

-En ese momento estaba en República Dominicana, grabando una película y fue cuando llegaron las botellas, sin etiquetas, sin ninguna referencia de lo que podría ser. Una vez que encontré el momento, abrí una de ellas, la probé e inmediatamente quede intrigado por lo que estaba probando. Sobre todo la duda, porque estaba tomando algo que no sabía que era. Yo sabía del tequila, del mezcal, pero ninguna idea del sotol.

-Así fue que el sotol me sedujo por su complejidad, su sabor ahumado, y todas las diferentes notas que me gustan de una bebida. Esto hizo que me subiera a un avión y llegara a Chihuahua, para saber de qué se trataba y conocer su historia.

Lenny Kravitz bajo la lente de © Fernando Luna Arce.

-Cuando llegamos al desierto, vi como crecían las plantas y en la atmósfera en que lo hacen. Además encontramos a don Lalo Arrieta (el productor) en su rancho, allí me interiorice en el proceso de fabricación, y me di cuenta que se trata de algo muy especial y decidí volverme socio y entrar en el negocio con una gente maravillosa que me recibió muy bien.

-Luego el equipo de Casa Lumbre fue a mi casa en Bahamas -añade-, disfrutamos de un gran momento, porque nos dimos cuenta que teníamos una mirada similar en muchas cosas del negocio. En la primera junta decidimos el arte, el embotellado, el nombre Nocheluna y aquí estamos cinco años después, con el producto ya lanzado y luego de una muy linda presentación, ayer por la noche.

-Estoy muy agradecido -dice el creador de ‘I belong to you’ y muchas otras-, y me siento honrado en ser parte de la exposición que merece el sotol, como forma de arte, bebida espirituosa y hasta como un hecho cultural. Esta no es mi cultura, pero todos somos uno, y lo digo con respeto de que ésta no es mi cultura, y no solo se trata de mi, sino de toda esta hermosa gente que ha trabajado años para lanzar Nocheluna, y de las generaciones que han trabajado antes perfeccionando la bebida.

-Además he sido aceptado como un amigo y más allá de trabajar juntos, amo a México y su cultura y es maravilloso tener un hogar, lejos de mi hogar, sobre todo que este país me ha apoyado mucho con mi música, me ha dado mucho amor y desde 1989, traen el mensaje de “let love rule” (‘deja que el amor mande’, el título homónimo de su libro), de modo que es todo muy lindo para mi.

Sotol Nocheluna. Foto Forbes Staff.

F: ¿Puedes comparar el proceso para crear Nocheluna con tu propio proceso para crear uno de tus éxitos?

LK: -Perfectamente, es lo mismo, porque creatividad es creatividad. Arrancas de la nada y construyes un plan, y estás creando algo con una intención, pero arrancas de cero y hay otros elementos que forman parte del proceso, como la naturaleza, por ejemplo.

-Cuando hago una canción, tengo una idea de cómo quiero hacer esa canción, pero algo del espíritu creativo viene a mi, y cambia la idea original y es como el clima: las condiciones pueden cambiar, e incluso las ideas pueden cambiar, ahí es cuando hago más de esto o de lo otro, entonces, se produce la magia. Es lo mismo, en ese momento, uno está esculpiendo, hasta que finalmente se obtiene la pieza final, que puede ser una canción, un escultura, una pintura o una botella de sotol.

F: –Y esta última para los fans: sabemos que tienes algunas canciones con Prince, unas que él llamó “souvenirs”, y la pregunta es… ¿alguna vez vamos a escucharlas?

LK: -Ayy, no lo se. Tal vez ese material podría ver la luz del día alguna vez. Hay una de las canciones, donde sabes, pero no sabes, que soy yo quien esta cantando de fondo, pero si escuchas con atención se puede decir que soy yo. Con Prince solíamos hacer cosas locas en el estudio, como esas, él era un gran artista y una gran inspiración para mí, a lo largo de los años.

Quedaban casi dos minutos de tiempo de entrevista, pero ya estaba todo dicho y al igual que su música, el sotol Nocheluna está entre nosotros y aquí, su historia.

Finalmente, vale decir que la union de Casa Lumbre y COLOüRS inició en 2016 con la creación de un nuevo modelo de negocio que busca incorporar asociaciones estratégicas con talentos que se identifican con la pasión de participar de manera activa en la construcción de marcas de bebidas alcohólicas y que a su vez generen sinergias que tengan un impacto en el desarrollo de cada marca.

Este partnership ha crecido impulsado por el talento de un grupo diverso de personas que comparten el gran entusiasmo por llevar sus ideas desde un sueño hacia la realidad, y con Nocheluna, de la mano de Lenny Kravitz, es otro paso firme que ratifica que su activo único es el grupo de personas que lo conforma y su capacidad extraordinaria en múltiples disciplinas artísticas, científicas, creativas y de comunicación.

Forbes dialogó en exclusiva con Lenny Kravitz en el patio del Four Seasons de la CDMX. Foto Forbes Staff.

