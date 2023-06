Llegan a su fin monederos de lealtad de 78 marcas en México; conoce cuáles son

La compañía Payback, operadora del monedero de lealtad de la cadena de cines Cinemex, de los supermercados Soriana y de las tiendas Coppel, entre muchas otras, dejará de operar en México.

El mecanismo de Payback permitía a los consumidores acumular puntos en una tarjeta plástica con cada uno de sus consumos. A través de este plástico, las compañías asociadas buscaban nutrir la lealtad de sus clientes.

“Payback dejará de operar en México a partir del 1 de noviembre de 2023 por una decisión de negocios”, indicó.

Además de las ya mencionadas, otras marcas aliadas de este monedero son las cadenas de gasolineras BP y Petro Seven, así como las tiendas de donas Krispy Kreme, los establecimientos 7-Eleven.

También se encuentran las marcas Adidas, Amazon, Apple, American Eagle, Avianca, AliExpress, Alibaba, Gas Uribe, American Express, Atlas VPN, Banggood, Barceló, Bath & Body Works, Berrylook, Booking.com, Bristol, Brooks Brothers, Calvin Klein, Carter’s, Casetify, ClickBus, Cuponatic, Decathlon, Dprisa, Dresslily, Elektra, Eneba y EnviaFlores.

Además, la compañía opera los monederos de Foot District, Foreo, Gaia, Geekbuying, Guess, Hostinger, Hoteles City Express, Grupo Xcaret, Huawei, Illux, IUSA, Original Resorts, El Super Gourmet, Iamsterdam, Iberostar Hoteles, Latam Airlines, Lenovo, Leonora, Lopesan Hotel Group, Light in the box, McAfee, Mexico Grand Hotels, Millenium, Movich Hotels, Movistar, Newchic, NH Hotels, NordVPN, Nigra Mercato, Redmagic, Nuesto Secreto, Oasis Hotel, OshBosh B’gosh, Panda Cane, Pestana Hotel Group, Rosegal, Safi Royal, Luxury Hotels, Salomon, Sephora, Steelseries, Surfshark, Trade Inn, Tiquets, Udemy, Victoria’s Secret, Vila Gale, The Villa Group Resorts, Wish, Z y Zaful.

Los usuarios del monedero Payback podrán seguir acumulando puntos por sus compras hasta el 31 de julio, pero podrán usarlos únicamente hasta el 31 de octubre.

De acuerdo con las reglas establecidas por Payback en un documento al que Forbes México tuvo acceso, será el 1 de agosto cuando cambiarán las condiciones del programa. Finalmente, el monedero de lealtad perderá vigencia desde el 1 de noviembre de 2023.

Así, será en el arranque de noviembre cuando terminará la alianza entre la empresa Payback y las marcas de consumo que establecieron acuerdos con ella en México.

Payback también promocionaba y permitía acumular puntos por compras en las tiendas en línea de la famosa tienda de tecnología Apple, de la telefónica Movistar y de la cadena NH Hotel Group. Los puntos en estas tiendas solo se recibían si se accedía a la compra partiendo de la plataforma Payback.

De momento, voceros de Payback no estuvieron disponibles para ofrecer más comentarios sobre el cierre de sus operaciones en México.

