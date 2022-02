Zendaya lanza poderoso mensaje tras el reciente episodio de ‘Euphoria’

“Stand Still Like the Hummingbird”, el más reciente episodio de la serie del momento, ‘Euphoria’, se ha convertido en el más desgarrador de las dos temporadas. Después de su transmisión, las criticas se han presentado en ambas direcciones, por lo que Zendaya, su protagonista, decidió dar a conocer su sentir sobre el camino de su personaje.

En el más reciente episodio, transmitido el pasado domingo, Rue, el personaje de Zendaya, mostró el rostro más fuerte de las adicciones. El capítulo entero giró en torno a este personaje y a los fantasmas que la asechan por haber recaído en el consumo de las drogas al tocar fondo, mostrando no solo como la afecta a ella, sino a todo su entorno.

Zendaya tuvo que adentrarse a los rincones más oscuros de su personaje para poner en marcha uno de los episodios más discutidos de la serie. Un devenir de emociones, escapes frenéticos e impacto tras impacto entre cada escena, todo con un magistral contexto visual con el que se ha caracterizado ‘Euphoria’.

Zendaya ha logrado recibir múltiples ovaciones por su trabajo en la serie. Foto: HBO Max.

Utilizando su cuenta personaje de Instagram, la joven actriz ha mostrado su posición sobre los comentarios que ha despertado la serie, y en especial el último episodio, donde muchos la han acusado de mostrar una mala proyección de temas como la drogadicción.

“Creo que, este programa, y ​​esta temporada más específicamente, toca fondo” zendaya

La actriz esper que su personaje siga teniendo la capacidad de seguir en el gusto de las personas para que puedan verla como “una persona digna de sus amor, y digna de su tiempo”, ya que asegura aún tiene una cualidad redentora.

“Ella todavía tiene una cualidad redentora, y que todavía vemos lo bueno en ella incluso si ella no puede verlo en sí misma”, continuó.

Después del perturbador episodio de “Stand Still Like the Hummingbird” no tenemos claro que sucederá con el personaje de Zendaya. La segunda temporada terminará a finales de este mes de febrero, mientras que una tercera temporada ya fue anunciada, por lo que el drama juvenil tiene más para ofrecernos.

Pese a eso, la ganadora del Emmy por su actuación como Rue, espera que la proyección de este personaje pueda traspasar a la vida real tras mostrar el duro camino de su personaje por las adicciones.

“Si puedes amarla, entonces puedes amar a alguien que está luchando con lo mismo, y tal vez tener una mayor comprensión del dolor que enfrentan, que a menudo está fuera de su control. Así que, para mí, eso es lo más importante”.

“No somos el peor error que hemos hecho. Y esa redención es posible”, finalizó Zendaya en su publicación en Instagram acompañada con una foto de su personaje.

