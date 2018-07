Llegó el tiempo de que el gobierno se apriete el cinturón: AMLO

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es hora de que el gobierno se apriete el cinturón.

“No vamos a gastar más de lo que ingrese a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, va a haber disciplina financiera, administrativa, no va haber déficit. Nos vamos a apretar el cinturón, ya llegó el tiempo de que el gobierno se apriete el cinturón”, dijo López Obrador en el programa Despierta Loret.

Para el virtual presidente electo de México existen los recursos necesarios para lograr esa disciplina financiera.

“Vamos a combatir la corrupción, va a ver un plan de austeridad. Estoy dispuesto a dar la camisa para tengamos los recursos y podamos impulsar el desarrollo”, comentó López Obrador.

Quien será presidente de México en el periodo de 2018 a 2024 aseguró que no le fallará a los ciudadanos que votaron por él.

“Quiero decirles que no les vaya yo a fallar. Vengo reiterando que vamos a estar a la altura de lo que quiere el pueblo de México, no voy a fallar, no voy a traicionar”, destacó Obrador.

Para quienes no votaron por el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, López Obrador aseguro que no será un dictador.

“Que tengan confianza, que yo no soy un dictador, soy un demócrata, vamos a construir una auténtica democracia, vamos a respetar las libertades, respetar el derecho a disentir, no queremos pensamientos únicos, eso son las dictaduras”, comentó.

El virtual presidente de México dijo que se reunirá mañana con el presidente Enrique Peña Nieto para comenzar la transición.

TLCAN

Andrés Manuel López Obrador sabe que la negociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es de importancia para el país e incluso en su gobierno podría ampliarse.

“Quiero que se apruebe, yo estoy a favor que se apruebe el TLCAN, incluso que se pueda ampliar. Vamos a poner profesionales nuestros, aunque se respetaran a quienes llevan a cabo la negociación”, destacó el virtual presidente de México.

En ese sentido, López Obrador buscará un diálogo con Donald Trump para impulsar las relaciones internacionales.

“En su momento vamos a establecer comunicación para llegar a un entendimiento, nosotros estamos conscientes. Tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros y viven en Estados Unidos más de 12 millones de mexicanos. Es nuestra principal relación económica. No vamos a pelearnos”, destacó Obrador con Loret de Mola.

Promesas

Andrés Manuel López Obrador también habló de sus promesas de campaña en relación con el Nuevo Aeropuerto y las reformas educativa y energética, los cuales considero se deben revisar o incluso suspender.

“Yo estoy nombrando una comisión para que se decida qué es lo que más conviene (en el NAICM), si continua la obra. O se hacen las dos pistas en Santalucia. O la tercera opción, que continúe la obra pero que se pueda concesionar a empresarios mexicanos, para que no utilicemos recursos para otras cosas como la educación o salud”, dijo López Obrador.

En cuanto a las reforma educativa y energética, el virtual presidente de México dijo que la primera se suspenderá y que en la segunda se pondrá a revisión los contratos.

“Vamos a suspender lo que se llama la reforma educativa que yo sostengo que no es una reforma. Vamos a elaborar un plan educativo”, destacó.