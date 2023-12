Lo que hay que saber sobre el brote de hepatitis en Massachusetts que afecta a personas sin hogar y a drogadictos

Un brote de hepatitis A en Massachusetts está afectando a poblaciones vulnerables de consumidores de drogas y personas sin hogar, pero los funcionarios de salud advierten que existe la posibilidad de que el brote crezca.

Massachusetts está experimentando un brote de hepatitis A que afectó al menos a seis personas entre el 1 y el 29 de noviembre, aunque se están investigando “casos sospechosos adicionales”, según un aviso de salud publicado por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts a principios de esta semana.

Múltiples casos involucraron a personas que recientemente reportaron falta de vivienda o uso de viviendas inestables, uso de drogas inyectables u otras drogas, y muchos que recientemente buscaron servicios en refugios, clínicas e instalaciones de tratamiento por uso de sustancias del área de Boston.

Aunque no se han reportado muertes, cuatro de los casos graves llevaron a la hospitalización; Ninguna de las personas afectadas viajó fuera de Massachusetts y no tienen alimentos, bebidas o medicamentos en común.

Los funcionarios de salud compararon este brote con uno más grande que ocurrió en el estado entre 2018 y 2020, que involucró más de 550 casos y nueve muertes, y afectó principalmente a una población similar de personas sin hogar y personas con trastorno por abuso de sustancias.

Al departamento de salud le preocupa que se produzcan más transmisiones de hepatitis A y muertes en Massachusetts debido a patrones de brotes anteriores, y aconseja a las personas que se vacunen contra la hepatitis A, que sigue siendo eficaz incluso si se administra hasta dos semanas después de la exposición.

La hepatitis A se puede prevenir fácilmente porque la vacuna es muy eficaz: 94 de cada 100 pacientes que reciben la vacuna completa experimentan inmunidad durante varios años.

La cantidad de casos de hepatitis A que han registrado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades desde 2016 es de 44,937 y los casos abarcan 37 estados y resultaron en 27,461 hospitalizaciones y 424 muertes.

Lee más: Papa Francisco afirma haber aclarado diferencias con el nuevo presidente argentino

Lo que hay que saber sobre el brote de hepatitis en Massachusetts que afecta a personas sin hogar y a drogadictos

La infección grave por hepatitis A es más común entre personas que consumen drogas ilegales (inyectables o no inyectables) y entran en contacto con parafernalia de drogas contaminadas (como agujas, pipas, cucharas o bongs), hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aquellos que tienen o tuvieron según los CDC. El modo de transmisión más común es la vía fecal-oral cuando una persona no infectada come o bebe un alimento o bebida que ha sido contaminado con las heces de una persona infectada, informa la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también se puede transmitir por contacto cercano, como la transmisión sexual.

Los síntomas de la hepatitis A incluyen piel amarilla, fiebre, diarrea, pérdida de apetito, dolor de estómago, malestar estomacal y vómitos, orina oscura o heces de color claro, dolor en las articulaciones y cansancio. No todas las personas con hepatitis A presentan síntomas y los adultos tienen más probabilidades de presentar síntomas que los niños. Si se desarrollan, los síntomas suelen aparecer entre dos y siete semanas después de la infección y suelen durar menos de dos meses, aunque pueden persistir hasta seis meses en los casos más graves.

Finalmente, vale decir que los CDC recibieron más de 1,500 informes de hepatitis A en 2017, y la mayoría correspondía a personas que reportaron consumo de drogas o falta de vivienda. La agencia informa que ha habido un cambio en la epidemiología de la hepatitis A, donde la enfermedad afecta principalmente a estas poblaciones, lo que indica la necesidad de una vacunación generalizada de estos grupos para prevenir futuros brotes.

Debido a que la hepatitis A generalmente se transmite al ingerir partículas fecales contaminadas y las poblaciones sin hogar a menudo tienen menos acceso a instalaciones para mantener una buena higiene, la enfermedad puede propagarse fácilmente entre las comunidades sin hogar, según un estudio publicado en Public Health Reports. Los consumidores de drogas tienen más probabilidades de infectarse porque tienen una mayor probabilidad de ser encarcelados, tener malas condiciones de vivienda y el posible uso de jeringas contaminadas, según un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: Esto es lo que sabemos de Gemini IA, la nueva herramienta de Google que podría destronar a ChatGPT