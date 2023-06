EU investiga posible contaminación de hepatitis A en fresas importadas de Baja California

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que inició una investigación por una probable contaminación de hepatitis “A” en fresas cultivadas en Baja California, México, que se exportaron al mercado estadounidense y que se vendieron en Walmart, Costco y HEB.

“Sobre la base de los datos de rastreo recopilados durante la investigación en curso de las infecciones de hepatitis A vinculadas a fresas orgánicas congeladas importadas de Baja California, México, la FDA ha identificado otras empresas que pueden haber recibido productos potencialmente contaminados”, dijo la dependencia estadounidense en un comunicado.

La FDA agregó ha estado trabajando con estas empresas para asegurar que cualquier producto potencialmente contaminado sea retirado del mercado.

La dependencia dijo que el 12 de junio, Willamette Valley Fruit Co. de Salem, Oregón, inició un retiro voluntario de paquetes selectos de productos de frutas congeladas que contenían fresas.

“Los productos retirados incluyen Great Value Mixed Fruit 4-lb, Great Value Sliced Strawberries 4-lb, Great Value Antioxidant Fruit Blend 2-lb, Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend 48-oz. bag (each bag consists of six 8-oz packages), and Rader Farms Organic Berry Trio 3-lb.”, detalló.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

La FDA pidió a los consumidores y tiendas no vender, servir o consumir las fresas congeladas que distribuyen esas empresas y los productos que se recolecten de regreso deberán desecharse.

Las marcas retiradas, dijo el regulador, incluyen Simply Nature, Vital Choice, Kirkland Signature, Made With, PCC Community Markets frozen organic strawberries and Trader Joe’s Organic Tropical Fruit Blend.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado