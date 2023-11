Todo lo que debes saber del autobús que conecta al AICM con el AIFA

Una de las principales críticas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido la falta de conectividad desde su inauguración en marzo de 2022 y a más de un año y medio de su creación, autoridades anunciaron el nuevo servicio de transporte que conectará a dicha terminal con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció que la ruta comenzará operaciones el martes 21 de noviembre de 2023 y, por el momento, estiman que el viaje directo entre las terminales será de una hora a una hora 10 minutos.

¿De dónde sale el autobús que conecta el AIFA con el AICM?

Para comprar tu boleto del autobús deberás dirigirte a los puntos de venta de ASA en ambas terminales aéreas:

En el AICM está en la Terminal 1, en el lobby del Hotel Courtyard By Marriott.

En el AIFA: En la terminal de transporte intermodal del aeropuerto.

Horarios del autobús que conecta el AIFA con el AICM

Desde el AICM se dispondrán de 8 salidas: a las 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m., 3:00 p.m., 5:00 p.m., 7:00 p.m. y la última a las 9:00 p.m.

Desde el AIFA, serán 9 corridas en los mismos horarios. La corrida final será a las 11:00 p.m.

¿Cuánto cuesta el autobús que conecta el AIFA con el AICM?

ASA informó que por el inicio de operaciones y para que la gente se familiarice, desde el 21 de noviembre y hasta el 31 de enero de 2024, el servicio será gratuito, pero a partir de febrero próximo, el costo será de 125 pesos por persona en ambas terminales.

Descuentos para el autobús que conecta el AIFA y el AICM

Hay distintos grupos de población que podrán ser acreedores a descuentos para dicho servicio de autobús.

Adultos mayores : con credencial del INAPAM, se les otorgará descuento de 50%.

: con credencial del INAPAM, se les otorgará descuento de 50%. Menores de edad : niños de 5 a 12 años también obtendrán un descuento de 50%.

de : niños de 5 a 12 años también obtendrán un descuento de 50%. Estudiantes : deberán presentar credencial física o digital, boleta de estudios o tira de materias de escuelas registradas en el Sistema Educativo Nacional, junto con una credencial que los acredite como derechohabientes. Igualmente recibirán 50% de descuento.

: deberán presentar credencial física o digital, boleta de estudios o tira de materias de escuelas registradas en el Sistema Educativo Nacional, junto con una credencial que los acredite como derechohabientes. Igualmente recibirán 50% de descuento. Empleados aeroportuarios: presentando tarjeta de identificación aeroportuaria o credencial de alguna empresa del ramo, 50% de descuento.

aeroportuarios: presentando tarjeta de identificación aeroportuaria o credencial de alguna empresa del ramo, 50% de descuento. Personal militar : mostrando identificación oficial que lo acredite como miembro de las fuerzas armadas, sea de la Sedena, Semar o FAM obtendrá 50% de descuento.

: mostrando identificación oficial que lo acredite como miembro de las fuerzas armadas, sea de la Sedena, Semar o FAM obtendrá 50% de descuento. Maestros : al mostrar credencial física, digital o el último talón de pago, así como otra identificación que los acredite como derechohabientes, reicbirán 30% de descuento.

: al mostrar credencial física, digital o el último talón de pago, así como otra identificación que los acredite como derechohabientes, reicbirán 30% de descuento. Personas con discapacidad: al mostrar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), obtendrán 10% de descuento.

